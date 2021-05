Simón: “las medidas y la responsabilidad” son suficientes tras la desaparición del estado de alarma

El director del Centro de Coordinación de alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha declarado esta tarde en rueda de prensa que tras la desaparición del Estado de Alarma el próximo domingo “hay elementos para poder controlar” la incidencia. “Ahora mismo, las medidas disponibles y la responsabilidad de la población es suficiente para controlar los riesgos a los que estamos expuestos”, ha indicado.

Simón ha defendido el actual sistema de “semáforo” con niveles de alerta, y ha declarado que “no se necesitan medidas iguales en todas partes, sino medidas iguales ante situaciones iguales”.

No obstante, ha reconocido que “hay preocupación” por la posibilidad de un incremento de la transmisión, por eso ha querido recalcar que “el fin del estado de alarma no es el fin de las medidas de control”, y ha añadido que “las medidas hay que seguir aplicándolas, las comunidades autónomas lo van a seguir haciendo”.

En este sentido, Simón ha señalado que una parte importante de la población más joven aún no ha recibido la vacuna, por lo cual no ha descartado que la apertura de la movilidad en España no vaya a tener un efecto en los contagios: “Esperemos que no sea muy grande, aunque no podemos descartarlo”, ha dicho. ”Todo da motivos para pensar, y los modelos así lo indican, que la evolución no va a ser como antes de que comenzara la vacunación”, “pero no se puede descartar nada”, ha insistido.

Evolución de la pandemia

El experto ha declarado que la pandemia “va bien”, ya que España está “en una fase de descenso suave”, y que los casos descienden por las medidas que adoptan las comunidades y por la progresión de la campaña de vacunación, que cada día genera más inmunes. Así, la incidencia acumulada ha seguido bajando “en la última semana o diez días”, y hoy se ha comunicado una bajada de 3 puntos, hasta los 202,5 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, aunque la ocupación en las ucis se mantiene en torno al 22 % de pacientes.

La previsión es que durante toda la próxima semana “prácticamente todas las comunidades autónomas” experimenten descensos en el número de casos.

No obstante, Simón ha expresado su preocupación porque el número de fallecidos continúa siendo importante, y por la alta ocupación en las unidades de críticos, con una media global del 22% y con cinco comunidades bajo presión extrema al tener más de un 25 % de pacientes covid: Aragón, Cataluña, Madrid, País Vasco y La Rioja. El epidemiólogo ha apuntado que el pico de las UCI se ha superado en los últimos días a nivel nacional, aunque “dos o tres” comunidades autónomas podrían alcanzarlo en los próximos días.

“Es cierto que la ocupación de UCI va bajando poquito a poco, décima a décima, desde hace cuatro días pero seguimos con ocupaciones muy altas. La ocupación hospitalaria sí que ha ido bajando más, del 7%, frente al 8-9% de la semana pasada”, ha manifestado.