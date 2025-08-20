El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido hoy, al menos hasta mediodía

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este miércoles al menos hasta mediodía, acumulando ya siete días consecutivos sin servicio. "Por los incendios que afectan a Ourense, el miércoles 20/08 no se podrá recuperar el servicio entre Madrid y Galicia, al menos hasta mediodía", ha informado Adif a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

En este sentido, la empresa pública ha remarcado que el personal de Adif está revisando la infraestructura para que su puesta en servicio sea "lo más rápida posible cuando se recupere el tráfico". Ante ello, Renfe ha confirmado varios trenes especiales para este miércoles entre Madrid y Zamora, con salidas desde la capital a las 7.14 horas y a las 13.20 horas; y desde Zamora a las 8.40 horas y a las 14.36 horas.