El PSOE impide que salga adelante la ley trans de Irene Montero

El grupo socialista se abstendrá este martes en la votación de la proposición de ley trans impulsada por ERC y otras formaciones políticas en el Congreso, una posición que pone en riesgo que se tramite la iniciativa y que muestra las discrepancias con su socio de Unidas Podemos, que votará a favor.

Con la abstención socialista, la iniciativa, muy similar a la elaborada por el Ministerio de Igualdad, pende de un hilo en estos momentos, ya que Vox votará en contra y es previsible que el PP haga lo mismo y, de esta manera, no se pueda tramitar.

Fuentes socialistas han explicado a Efe que su grupo se abstendrá y que una abstención implica facilitar una tramitación, “otra cosa es que no salga porque otros grupos parlamentarios voten en contra”, por lo que no se sienten responsables de que no fructifique.

Las mismas fuentes aseguran que los colectivos LGTBI prefieren que la iniciativa que regule los derechos trans parta del Gobierno y no del Congreso.

Los socios del Gobierno han emplazado a los socialistas a reconsiderar su posición y a aprovechar un momento que consideran histórico para ampliar los derechos del colectivo trans.

Esta tarde, la ministra de Igualdad, Irene Montero, subirá a la tribuna de la Cámara Baja para defender la postura del Ejecutivo, han avanzado fuentes de su Ministerio.

El texto de la proposición -diseñado por la Federación Plataforma Trans y registrado por ERC, JxCat, Más País, Compromís, la CUP y Nueva Canaria- despatologiza la transexualidad y regula la autodeterminación del género, permitiendo el cambio de sexo registral sin necesidad de informe ni tratamiento médico.