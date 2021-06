Carrera de obtáculos para turistas españoles en decenas de países

Salud

Si este verano había pensado visitar alguno de los sitios favoritos de los españoles cuando viajamos fuera de Europa, como Nueva York, olvídelo. Estados Unidos es uno de los muchos lugares que sigue sin permitir sin permitir la llegada de ciudadanos europeos que viajen para hacer turismo, o a los extranjeros que hayan estado en cualquier país del Espacio Schengen en los 14 días previos. Aunque ayer dió un paso adelante en la apertura, sacando a 60 países (incluída España) de su lista de nivel de riesgo 4 (o «muy alto»), y pasándolos al nivel 3, que es sólo «alto». En la práctica, esto significa que los Centros de Control de Enfermedades (CDC) ya no desaconsejan viajar a esos destinos, aunque siguen recomendando que se haga depués de estar inmunizado. Junto con España, han bajado de nivel otros países de la Unión Europea como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Austria, Dinamarca, Polonia, Hungría y Chipre. Otros de los destinos a los que no se puede viajar desde España son Australia, China, Japón, Argentina, Canadá, India, Indonesia, Nueva Zelanda o Rusia. Sin embargo, la entrada de viajeros procedentes de estos países en España (excepto de India) está permitida, y solo sujeta a restricciones en unos pocos supuestos.

El caso de Reino Unido es aún más extremo, ya el Gobierno de Boris Johnson sigue manteniendo a nuestro país en la lista ámbar, lo que obliga a los turistas que nos visiten a guardar una cuarentena de diez días a su regreso, y a pagar una media de 250 euros en pruebas. Las autoridades exigen tres para entrar en el país: una antes de llegar, otra al segundo día, para analizar las cepas, y otra al octavo día.

Sin embargo, España recibe a los turistas británicos sin exigirles ningún tipo de prueba ni cuarentena, pese a que la recomendación de Bruselas es la de limitar los viajeros a los «esenciales» con Reino Unido y pedir a sus visitantes una PCR negativa. La variante india avanza con fuerza en el país, situación que ha disparado los casos de covid hasta en un 65% en la última semana.

En general, este es el panorama que se repite cuando analizamos los destinos a los que se puede o no viajar este verano desde España. La flexibilización de medidas no es bidireccional y, pese al alto porcentaje de vacunación y la baja incidencia que presenta nuestro país, los turistas españoles se encontrarán muchas puertas cerradas este verano.

Con cuarentena

Además de Reino Unido, los países que exigen una cuarentena nada más llegar son Irlanda, Islandia, Hungría, Tailandia, Bangladesh, Chile y Túnez. En otros como Francia, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia se podrá entrar con el certificado COVID-19 o si ya se está inmunizado por haber pasado la enfermedad o por haber recibido la vacuna. Cada país presenta sus propias pautas. Islandia pide un aislamiento de cinco días, Reino Unido, de diez, e Irlanda, de catorce.

Destinos comunes

Los países de Latinoamérica que suelen recibir mayor número de turistas españoles en verano mantienen sus fronteras abiertas y sin restricciones. Es el caso de México, Costa Rica, Brasil, República Dominicana o Colombia. En Cuba, otros de los destinos favoritos de los españoles, se requiere PCR negativa al menos 72 horas antes del vuelo y cumplir aislamiento en instalaciones hoteleras designadas. Se exige, además, una prueba PCR de pago en el aeropuerto y una segunda prueba PCR al quinto día de la llegada. Tailandia también está abierta a los turistas españoles pero mantiene una serie de exigencias. Para entrar se necesita un permiso expedido por la embajada. Además, se deberá cumplir una cuarentena de catorce días en hoteles oficialmente autorizados, aunque se esté vacunado.

Países no recomendados

El Ministerio de Asuntos Exteriores establece mantiene una serie de destinos a los que no se recomienda viajar a no ser que sea imprescindible. Es el caso de México o de Egipto, aunque en este último se excluyen las zonas y centros turísticos de El Cairo, Alejandría, Luxor, Asuán, la costa continental africana del mar Rojo y Sharm el Sheikh. Se recomienda acceder por vía aérea. Y deberán presentar a su llegada un test PCR negativo realizado no más de 72 horas antes del vuelo. Tampoco se recomienda viajar a Kenia, en este caso por motivos de seguridad, no sanitarios. Aún así, si se viaja, no se obliga a los españoles a hacer cuarentena.