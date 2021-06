Reino Unido estudia quitar la cuarentena a los que viajen a España

El Gobierno de Boris Johnson estudia la posibilidad de que aquellos que hayan recibido ya las dos dosis de la vacuna no tengan que realizar cuarentena a su regreso al Reino Unido tras viajar a los países de la lista naranja, entre los que se encuentra España. Supone grandes noticias para el turismo español, que siempre ha tenido a los británicos como principal clientela.

Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto las puertas de par en par a los turistas británicos, a la inversa las cosas no funcionan de la misma manera. Downing Street opera actualmente bajo un «sistema semáforo» para regular los viajes internacionales por ocio, que comenzaron a ser legales el pasado 17 de mayo por primera vez tras el confinamiento.

El Número 10 agrupa los destinos según su situación epidemiológica, teniendo en cuenta el riesgo que plantea para este país su incidencia de coronavirus. La lista se actualiza cada tres semanas aproximadamente y la nueva medida podría entrar en vigor para finales de junio debido al exitoso programa de vacunación: el 76% de la población adulta en Reino Unido cuenta con la primera dosis y el 55% tiene ya los dos pinchazos.

De momento, la totalidad de destinos europeos, a excepción de Gibraltar, están en la lista ámbar, lo que supone para los pasajeros una cuarentena de diez días a su regreso al suelo británico con tests obligatorios, realizados en el segundo y el octavo día, con un coste de aproximadamente 500 euros por persona.

Las restricciones están limitando sobremanera los viajes a España, afectando negativamente al turismo, un sector que representa el 12% del PIB español. Cada día sin británicos se estima que España está perdiendo 80 millones de euros de ingresos. En la era prepandemia, no solo eran la clientela más fiel, sino también la más generosa. El gasto medio por británico superaba los 1.100 euros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ni siquiera Baleares y Canarias, donde el programa de vacunación está muy avanzado, ha logrado salvarse de la criba.

Según «The Telegraph», el Ejecutivo de Johnson se plantea ahora propuestas que podrían potencialmente, si se llegaran a ejecutar, permitir librarse del encierro a los ciudadanos que ya hayan recibido sus dos vacunas contra la covid-19, aunque igualmente éstos tendrían que someterse a test.

De efectuarse el cambio, se abriría la posibilidad de viajar a destinos dentro de Europa y Estados Unidos sin tener que aislarse a su regreso al Reino Unido.

Al parecer, el titular de Sanidad, Matt Hancock, está «abierto» a valorar esta modificación. No obstante, según el rotativo, el Gobierno analiza si esa posibilidad de eximir de cuarentena a los vacunados de países «ámbar» se limitaría solamente a los pasajeros del Reino Unido que regresan a su país o a todas las llegadas; qué tipo de exenciones habría para los que no están vacunados del todo, y si los menores de 18 años quedarían exentos, pues aún no les ha dado tiempo de ponerse las vacunas.

Se espera que la comisión del Gabinete a cargo de las operaciones relacionadas con la covid-19 analizará estos planes en los próximos 15 días, potencialmente antes del próximo día 28, cuando se revisará de nuevo el actual «sistema semáforo».

Por otra parte, una circular del Gobierno filtrada a «The Telegraph» sugiere además que el Ejecutivo se plantea mantener la instrucción de continuar teletrabajando más allá del 19 de julio, la nueva fecha prevista para finalizar las restricciones sociales. En la hoja de ruta marcada por Boris Johnson, inicialmente se había puesto el 21 de este mismo mes junio para completar la desescalada.

El «día de la liberación», lo había bautizado la prensa. Sin embargo, el premier se ha visto obligado esta semana a posponer sus planes debido al incremento de casos de la variante Delta (india) del coronavirus.

El 90 por ciento de casos registrados en el Reino Unido son ya de esa nueva cepa, que es hasta un 60% más contagiosa que la variante Alpha (británica) y parece haber reducido la eficacia la primera dosis de la vacuna alrededor de un 33%. Por lo tanto, Downing Street quiere ir con cautela antes de un paso en falso.

Otros linajes

Según un estudio divulgado precisamente ayer por el Imperial College de Londres, los casos de covid-19 están aumentando de manera «exponencial» en Reino Unido debido a los contagios entre los más jóvenes que aún no han sido vacunados.

El análisis, encargado por el Gobierno, indica que las infecciones empezaron a aumentar a finales de mayo, cuando estaba en expansión la variante Delta. Los datos de 110.000 pruebas de Covid-19 realizadas en Inglaterra entre el 20 de mayo y el 7 de junio sugieren que los contagios se están duplicando cada 11 días, especialmente en el noroeste, donde una de cada 670 personas está infectada.

Los expertos del Imperial College indicaron que sus análisis muestran el «rápido cambio» entre la variante Alpha, detectada en Inglaterra a finales de 2020, y la Delta en apenas unas semanas. No obstante, los científicos han puntualizado que la situación actual es muy distinta al otoño del año pasado, cuando el plan de inmunización de la población no había empezado.