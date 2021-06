Spiderman, al rescate del Papa Francisco

Por primera vez en la historia de la Iglesia, un Papa mantiene un tú a tú con un superhéroe. Esta mañana, en el transcurso de la audiencia general en el patrio de san Dámaso. Francisco mantuvo un diálogo con Spiderman. En realidad, bajo el disfraz del popular hombre araña se encontraba a Mattia Villardita, un joven de 28 años que hace cuatro años fundó una asociación que se dedica a visitar a niños enfermos en los hospitales para animar su estancia. Y acuden a cada habitación con la vestimenta de algunos de los personajes más famosos del mundo de la animación.

Al enterarse de la presencia de este voluntariado, el Papa no dudó en saludarle y conversar con el creador de ‘Superero in corsia’ sobre su apoyo a los menores internados. Francisco se interesó incluso de cómo pudieron hacer su labor durante la pandemia. “Realicé más de 400.000 videollamadas puesto que no nos dejaban entrar”, le relató.

Es más, el propio Villardita desveló posteriormente que el Santo Padre ya sabía de sus andanzas. Y es que el pasado mes de diciembre, este joven ya fue galardonado por el presidente Sergio Mattarella con el título de caballero honorario de Italia.

“Francisco me pidió que tomara muchas selfies con los niños en la plaza”, expresó posteriormente este particular Spiderman, que se presentó antes los medios como católico. A partir de ahí, Mattia compartió cómo él fue paciente del hospital pediátrico Galsino de Génova durante 19 años, debido a una malformación congénita que le obligó a ser intervenido y someterse a varias cirugías. “Mi experiencia me ayudo a comenzar a ayudar a otros pacientes y a sus familias”, añadió el hombre araña, con el convencimiento de que “los verdaderos superhéroes son los niños que sufren y sus familias que luchan con tanta esperanza”.