La reaparición de Francisco desde el hospital: exige una sanidad pública para todos

Desde un balcón en la planta décima del policlínico Gemelli y rodeado de niños enfermos, el Papa rezó el ángelus visiblemente recuperado de su operación de colon.

Un minuto antes de la doce de la mañana el Papa se asomaba al balcón de su habitación en el décimo piso del hospital Agostino Gemelli de Roma. Francisco reaparecía justo una semana después de que ingresara en el policlínico por su propio pie para someterse a una operación programada de obstrucción en el colón.

Tan solo una vía en su mano izquierda delataba que Jorge Mario Bergoglio había sido intervenido quirúrgicamente y a la vez atestiguaba que su recuperación es óptima. De ello daba fe su enérgica alocución que duró unos diez minutos y en la que no dio síntoma alguna de debilidad, al juzgar por su espontaneidad y reivindicaciones.

“Queridos hermanos y hermanas, estoy contento de poder mantener la cita dominical del ángelus”, comenzaba sonriente con atril incluido ante los fieles que se acercaron al Gemelli para seguir en directo el rezo mariano que habitualmente el Santo Padre preside desde el ventanal del apartamento apostólico vaticano. “Les doy gracias a todos. He sentido su cercanía y el apoyo de sus corazones. Gracias de todo corazón”, añadió.

La intervención del Obispo de Roma vino a ser un conjunto de reflexiones nacidas de su convalecencia, vinculadas al Evangelio de este domingo en el que se relata cómo Jesús envió a los discípulos en misión, que “ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban”.

Con la Doctrina Social de la Iglesia como bandera, la principal demanda del Papa como paciente fue reivindicar una sanidad pública que sea “un servicio siempre gratuito”. “Cuando una institución sanitaria no va bien económicamente, la primera idea es venderla”, expuso, para defender a continuación: “Hay que salvar las instituciones gratuitas”. Así, compartió que en estos días “”he experimentado lo importante que es un buen servicio sanitario, accesible a todos, como el que hay en Italia y en otros países”. “No debemos perder este bien precioso, hay que mantenerlo”, remarcó, siendo consciente de que “debemos esforzarnos todos, porque sirve a todos y requiere una contribución de todos”. Esta petición papal vino acompañada de su “aprecio a los médicos, sanitarios y todo el personal hospitalario”.

“Recemos por todos los enfermos”, imploró también el Papa que hizo un llamamiento a los cristianos para que sigan el ejemplo de los discípulos en su día a día y hagan realidad esa unción de los enfermos. “Tarde o temprano, todos necesitamos esta uncIón y yodos podemos dársela a alguien, con una visita, con una llamada telefónica, con una mano tendida a quien necesita ayuda”, aconsejó el Papa, que subrayó que “uno de los criterios del juicio final es la cercanía a los enfermos”.

Rodeado de varios niños internados en el centro, también quiso dejar una cuestión a meditar para todos los presentes: “¿Por qué sufren los niños? Es una pregunta que toca el corazón. Recemos por todos los enfermos, en especial por los que están en condiciones más difíciles, no los dejemos solos.

En su repaso semanal a la actualidad internacional que suele realizar tras el rezo del ángelus, el Papa se detuvo en Haití, el país más pobre de América sumido en una crisis política y social tras el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse. “Estoy cercano al pueblo haitiano y pido para que cese la espiral de la violencia”, apuntó Francisco que se sumó al comunicado de los obispos haitianos en el que reclaman “escoger la vida y velar por el interés de todos y cada uno” con el fin de construir un “futuro de paz”.

De la misma manera, Francisco también tuvo presente a “todos aquellos que tienen en el mar la fuente de trabajo” y pidió para que todos cuidemos “la salud de los océanos y del mar” en el domingo en el que la Iglesia concentra sus oraciones en favor de la pastoral del mar.

Justo después concluyó el que sería su primer ángelus celebrado desde el hospital con su particular “no se olviden de rezar por mí”. “Buon pranzo, arrivederci”, expresó como cualquier otro domingo, como si no se encontrara ingresado. De hecho, si su evolución continúa como hasta hora, es probable que en no más de dos días regrese a la casa de Santa Marta para continuar su recuperación.