Belarra quiere ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 6 meses

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado que está trabajando con el Ministerio de Igualdad para ampliar el permiso de paternidad y maternidad de 4 a 6 meses.

“Este Ministerio, en colaboración y trabajo estrecho con el Ministerio de Igualdad, vamos a trabajar para que los permisos de paternidad y maternidad se amplíen a los 6 meses”, ha anunciado Belarra este miércoles durante el acto ‘Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias: Reconocimiento de la diversidad y protección de todas las familias y la infancia’, en la Casa de América, en Madrid.

Según ha dicho Belarra, España “tiene una cuenta pendiente con las familias con bebés recién nacidos” y es consciente “de lo complicado que es conciliar con el trabajo y tener que dejar a un bebé a los 4 meses al cuidado de otras personas y de lo difícil que es mantener la lactancia materna exclusiva teniendo que incorporarse de forma prematura al trabajo”.

Además, quieren que las madres que crían solas puedan disfrutar de su permiso y del que correspondería al otro progenitor en caso de tener una pareja, con el objetivo de que sus hijos “disfruten del mismo cuidado”, tal y como ha destacado la ministra de Derechos Sociales.

Prestación universal por crianza

La ley de diversidad familiar, que prevén que esté lista a finales de año, también incluirá una prestación universal por crianza de hijo que “no dependa de la cuenta corriente de la familia” y que permita criar a los hijos “con dignidad”.

“Basándonos en la evidencia que es objetiva, que ya muestran las buenas prácticas internacionales, fundamentalmente europeas, pensamos que es la única forma de atajar los índices de pobreza infantil”, ha subrayado. Según ha señalado, en España hay 2,3 millones de menores en riesgo de pobreza.

A su juicio, esta prestación tiene que tener “carácter universal” porque “es la única manera de llegar a todos los niños del país” y “porque los derechos de los niños no pueden depender de la cuenta corriente de la familia a la que pertenecen”.

“Nuestra intención es que esta prestación no dependa, a diferencia de las ya existentes, de cuestiones como la cotización a la seguridad social y debe ser compatible con otras prestaciones que se otorgan por otras razones diferentes”, ha subrayado.

Permiso remunerado para el cuidado

Por su parte, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha añadido que también son sensibles a la introducción de “un permiso remunerado para el cuidado” en la ley de diversidad familiar, que está en fase de consulta pública y ya ha recibido más de 250 aportaciones.

Álvarez también ha señalado la necesidad de corregir la “insuficiente inversión” en políticas de apoyo a las familias pues, según ha dicho, España invierte “casi 1 punto del PIB menos que los países de su entorno”.

En definitiva, tanto la ministra como el secretario de Estado han mostrado su compromiso con la protección del derecho de las mujeres a tener hijos si quieren pero también a no tenerlos si no quieren, y que tener hijos no sea, como lo es ahora, un factor que incrementa el riesgo de pobreza.

Además, tal y como ha precisado Belarra, la ley tendrá como objetivo proteger especialmente a las familias monomarentales, a las familias LGTBI y a aquellas con menos recursos, y “reconocer y proteger” la “diversidad”. Ep