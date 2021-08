Vaxzevria, más efectiva a largo plazo que Pfizer frente la variante Delta

La vacuna de ARN mensajero de Pfizer/BionTech perdió efectividad en los primeros 90 días después de la inmunización completa, con mayor rapidez que Vaxzevria, el suero de Astrazéneca. Así lo muestra un gran estudio realizado en Reino Unido y dirigido por la Universidad de Oxford y la Oficina de Estadísticas Nacionales, que ha sido publicado en preprint. Aun así, ambas siguen siendo protectoras frente a las hospitalizaciones y los casos graves de covid a largo plazo.

El trabajo analizó más de tres millones de pruebas PCR de una muestra aleatoria de personas para obtener una imagen detallada de los patrones de infección a medida que Delta se convirtió en la variante dominante este año. “Estamos viendo aquí los datos del mundo real de cómo funcionan dos vacunas, en lugar de los datos de los ensayos clínicos, y todos los conjuntos de datos muestran cómo la variante delta ha atenuado la efectividad de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca”, ha señalado Simon Clarke, profesor asociado de microbiología celular en la Universidad de Reading.

En esencia, lo que han demostrado los investigadores es que cuando las personas vacunadas se infectaron con Delta, se demostró que tenían niveles similares de virus que aquellos que no habían recibido vacunas. Esto sugiere que vacunar a grandes porciones de una población podría no proteger a aquellos que no se inoculan, lo que pone en duda la idea de lograr la inmunidad de rebaño.

Con respecto a las diferencias en la duración de la eficacia el análisis muestra que la vacuna de Pfizer era más efectiva al principio pero, cuatro o cinco meses despues de la inoculación de la segunda dosis, era menor que la de Astrazeneca. “La vacuna AZ genera inmunidad más duradera, gracias a que su proteína de espícula se mantiene más tiempo, generando una mayor respuesta inmune”, señala en twitter María Jesús Díaz, doctora en Radióloga del Hospital Universitario de A Coruña. “Cuando inoculas ARNm, como con la vacuna de Pfizer, entregas un número finito de moléculas de ARNm que finalmente se eliminan. Pero con el adenovirus, como con Astrazeneca, se entrega una plantilla que sigue produciendo ARNm que produce la proteína de la espicula sin parar”, explica en esta red social.

Los resultados del estudio pueden traer más inquietud a medida que las infecciones comienzan a aumentar en Reino Unido, junto con las hospitalizaciones y las muertes. Los últimos datos del Departamento de Salud del Reino Unido muestran que 33.904 personas dieron positivo por covid el 18 de agosto, llevando el número semanal a 211.238. Eso es un aumento de casi el 8% con respecto a los siete días anteriores.

También es probable que es estos últimos resultados animen a administrar vacunas de refuerzo a los completamente inmunizados, especialmente en aquellos paises que ya han puesto fecha a la inoculación de las terceras dosis. Estados Unidos ya tiene planes para comenzar a ofrecer vacunas de refuerzo el 20 de septiembre a todos los adultos estadounidenses vacunados. Las autoridades del Reino Unido todavía están decidiendo si extender las terceras dosis a toda la población mayor de 16 años o acotarlo más. En Israel, que comenzó a administrar terceras dosis de Pfizer-BioNTech este mes, ha presentado resultados que muestran un 86% de efectividad en personas mayores de 60 años.