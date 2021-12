Esta es la razón por la que los zurdos escriben con la mano izquierda

Los zurdos “naturales” están presentes en todas las poblaciones del globo, aunque numerosos estudios indican que el fenómeno es más común en los varones que en las mujeres, 13% de los hombres frente al 9% de las mujeres, no obstante, la causa de este suceso aún se desconoce. En términos generales, aproximadamente entre un 8 y un 13% de la población mundial es zurda. Quizás esa sea la razón por la que los científicos llevan mucho tiempo fascinados por la investigación de esta parte de la población.

Su condición está relacionada con la asimetría: la forma en que los dos hemisferios cerebrales están dedicados a diferentes funciones. En el caso de una persona diestra, el hemisferio izquierdo controla la mano derecha dominante, mientras que la persona zurda hace lo contrario. La mayoría de las personas también dominan el idioma gracias al hemisferio izquierdo. Como explicó Clyde Francks, investigador del Instituto Max Planck de Psicolingüística (MPI), de Holanda, “la especialización hemisférica es importante para el lenguaje y otras funciones cognitivas”.

Un invernadero de cerebros creado por el MIT FOTO: la razon LA RAZON

La importancia del estudio experimental “Large-Scale Phenomic and Genomic Analysis of Brain Asymmetrical Skew” (Análisis fenómico y genómico a gran escala de sesgo asimétrico del cerebro, en castellano), publicado en septiembre de este año, es que “a pesar de décadas de investigación, los correlatos anatómicos del cerebro de la preferencia de la mano siguen siendo inciertos”. Por lo tanto, para determinar las diferencias entre los zurdos y los diestros, el equipo utilizó imágenes de un gran conjunto de datos del UK Biobank de Reino Unido, con las que fueron capaces de medir la asimetría. Según el investigador postdoctoral Zhiqiang Sha, esta no fue una tarea sencilla en absoluto: “Se necesitaron alrededor de tres meses de procesamiento en doce servidores de clúster de computadoras, funcionando en paralelo”, explicó.

Mapear el cerebro humano

Cerebro mujer FOTO: La Razón (Custom Credit)

Investigadores del MPI y del Donders Institute de Nimega, en los Países Bajos colaboraron con un equipo internacional de científicos de la Universidad de Burdeos, el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje de San Sebastián y la Universidad de Oslo, midiendo la asimetría de izquierda a derecha en 28.802 sujetos diestros y 3.062 zurdos. “Si pudiéramos mapear qué partes del cerebro están relacionadas con la mano y examinar los efectos genéticos en estas regiones del cerebro, entonces podríamos comenzar a comprender qué otras funciones cerebrales podrían estar relacionadas con la mano a medida que se desarrolla en los individuos, o que estuvieron vinculadas en nuestra historia evolutiva”, relató el investigador del MPI.

El estudio ha encontrado que las asimetrías cerebrales entre diestros y zurdos difieren en un promedio de diez áreas específicas, que están ampliamente distribuidas en la superficie del cerebro. En ellas, la materia gris del hemisferio derecho tendía a ser relativamente más grande en los zurdos, en proporción con el aumento de los recursos neuronales para apoyar el papel de ese hemisferio en el control de la mano izquierda. “Esta es la primera vez que partes específicas de la anatomía del cerebro se han relacionado con seguridad con la mano”, dice Francks.

Sin embargo, las diferencias en la anatomía del cerebro entre zurdos y diestros solo son visibles como “promedios ligeramente diferentes” entre los dos grupos. “No encontramos un marcador o una firma clara en la anatomía del cerebro que pueda predecir si alguien es zurdo”, finaliza el investigador.