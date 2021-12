«Desapariciones» misteriosas en las actas del Consejo Interterritorial

La Comunidad de Madrid votó ayer «no» a la aprobación de las actas que el Ministerio de Sanidad ha presentado sobre las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebradas entre el 14 de octubre de 2019 y el 27 del mismo mes de 2021. No es extraño que rechazase su aprobación. Lo que sí lo es es que fuese la única negativa entre todas las comunidades. Como mucho Castilla y León, Galicia y Murcia se abstuvieron. ¿Y por qué no es extraña la decisión en contra de la comunidad madrileña? Por múltiples razones de peso.

La primera, que las actas sobre la pandemia no han sido remitidas ni aprobadas en la misma sesión o en la siguiente, como establece tanto el Reglamento de los consejos interterritoriales celebrados –donde hay representación del Ministerio de Sanidad y de las consejerías del ramo de las distintas comunidades autónomas– como en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, una cuestión imprescindible para la validez de las mismas. Incluso la dilación en el tiempo en la presentación de las actas, según la Comunidad de Madrid, ha provocado que «tanto por parte de Sanidad como de las propias CC AA, la mayoría de los que van a aprobar las actas ni siquiera se encontraban presentes en las reuniones». Otra cuestión jurídica clave que se ha incumplido es la referida a lo que se aprobaba en las sesiones ordinarias y en las extraordinarias urgentes.

Aunque lo más grave podría consistir en que «una parte de las actas remitidas no recogen de forma auténtica, exacta y veraz las intervenciones y deliberaciones habidas en el seno del Consejo Interterritorial». Al inicio de la pandemia en 2020 las CC AA pidieron adquirir equipos de protección. El Gobierno el 25 de febrero les menciona una compra centralizada. Y pasan dos cosas, una es que las CC AA no acaban de recibir los materiales. Y otra que una intervención clave sobre la cuestión del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ni siquiera se recogió en acta. Otra. El ministro de Sanidad entonces, Salvador Illa, afirmó el 17 de marzo que había una compra importante de mascarillas garantizada a nivel europeo que llegaría el siguiente martes. No llegaron. Eso sí, Illa se cubrió las espaldas porque la referencia a ese martes «desapareció» del acta. También la Comunidad de Madrid había reclamado con insistencia materiales de protección. El acta de ese día sólo recoge «estamos teniendo problemas con los materiales de protección», sin más especificaciones.

Tampoco recogen las actas cuando Illa afirmó: «Niego rotundamente que se hayan producido incautaciones de material a las CC AA» y descarta que se vaya a producir alguna. El motivo de la nueva «desaparición» es que, por ejemplo, el consejero andaluz constata que su proveedor principal ha sufrido la incautacion de 150.000 mascarillas para la Administración central. Y no aparecen en las actas las denuncias de Aragón de carencias de EPIs y respiradores. Un último ejemplo: Illa en la reunión del 12 de marzo de 2020 habló de «la realización masiva de PCR a la población». Tampoco aparecen en el acta correspondiente a ese día.