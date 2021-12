Las comunidades se blindan para evitar el colapso sanitario

Una vez asumido que se han cumplido los peores augurios durante el fin de semana de Navidad, las comunidades preparan su artillería para tratar de frenar el avance del virus en la fecha más complicada del año, la de Nochevieja. Y como la unión hace la fuerza, seis autonomías del norte han pactado restricciones, centradas especialmente en horarios y comensales en hostelería, restauración y ocio nocturno, que pretenden compensar la inacción del Gobierno central.

Se trata de Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias, todas ellas con una incidencia de contagios cercana o superior a los 2.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días.

País Vasco anunció ayer a última hora el cerrojazo de los cotillones sin esperar el aval de los jueces. La decisión de que toda la hostelería cierre a la 1, de reducir aforos al 60% y de prohibir el consumo en barra –para evitar el consumo y la cercanía de clientes sin mascarilla– se publica hoy mediante decreto en el Boletín Oficial del País Vasco, es de aplicación inmediata y estará en vigor hasta el 28 de enero.

En La Rioja, también desde este miércoles, bares, restaurantes y locales de ocio nocturno no podrán funcionar entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana. En barra la distancia deberá ser de 1,5 metros y se recomienda que las mesas no superen los 10 clientes.

El Boletín Nacional de Navarra publica hoy un paquete de medidas que incluyen límite máximo de cierre entre la 1 y las 6 horas para comercios, discotecas, salas de fiesta, cafés espectáculo, salas de conciertos, bares, cafeterías y restaurantes, salones de juego y apuestas y recreativos, entre otros, y que son aplicables a sociedades gastronómicas y peñas. También se extiende el uso del pasaporte covid a residencias, hoteles o gimnasios.

En Aragón es obligatorio el pasaporte Covid en hostelería, ocio nocturno, salones de juego, visitas en hospitales, centros sociales especializados y en grandes eventos. La hostelería y restauración solo pueden estar abiertas hasta las 00.00 horas – salvo el día de Nochevieja, que podrán alargar la hora de cierre hasta las 02.00 horas –.

Por último, en Cantabria y en Asturias el ocio nocturno está cerrado en la mayoría de las localidades y el pasaporte Covid es obligatorio para acceder al interior de la hostelería y el ocio nocturno, eventos culturales como cine, teatro, recintos de espectáculos y eventos deportivos.

Las medidas más «duras»

Cataluña y Murcia completan el listado de las regiones con las restricciones más “duras” en las festividades navideñas. No pertenecen a “la alianza del norte” pero han tomado medidas como si lo fueran. La primera ha sido la pionera en volver al toque de queda – entre la 1 y las 6 horas – y en cerrar el ocio nocturno, ambas medidas aplicadas desde hace una semana. También se establece una reducción de aforos al 70% en varios sectores, los encuentros sociales se deben limitar a un máximo de diez personas y se exige el pasaporte covid para hostelería, gimnasios y para visitar a familiares en residencias. En Murcia toda la actividad no esencial tiene que cerrar antes de la 1, se limitan los comensales por mesa en bares y restaurantes a diez en interiores y doce en exteriores y se exige pasaporte covid para acceder al ocio nocturno.

Galicia, Madrid y Baleares se suman a País Vasco en el establecimiento de medidas directamente enfocadas a tratar de paliar los efectos de la última noche del año, aunque permanezcan a posteriori.

En la primera, a partir de las 0 horas del 31 de diciembre y hasta el 18 de enero, la hostelería deberá cerrar a medianoche excepto los viernes y sábados, que podrá abrir hasta la 1. La Xunta no ha decidido aún si en Nochevieja dejará abrir hasta las 3 o decretará el cierre del ocio nocturno. En cualquier caso no podrá abrir hasta las 10 de la mañana el día 1 de enero. El pasaporte covid será necesario en bares y cafeterías a cualquier hora, no solo a partir de las 21 horas. Además, se prohíben las reuniones entre las 2 y las 6 de la madrugada y se pedirá aval judicial para implantar un «toque de no queda», que solo permitirá desplazarse por la noche con miembros de la misma unidad familiar entre esas dos horas.

Baleares tiene desde ayer aval del Tribunal Superior de Justicia de las para ampliar la exigencia del certificado covid a toda la restauración, independientemente del aforo, y a todos los espacios culturales, tal y como había solicitado el Govern.

Madrid, por su parte, limitará a 7.000 personas el aforo de la Puerta del Sol para la celebración de las campanadas de Nochevieja –un 60% del que hubo en 2019–. Además, autorizará solo dos o tres macrofiestas que cuenten con planes de contingencia Covid.