La alerta de la OCU ante los falsos productos “sin azúcar”

La alimentación juega un papel clave en la sociedad actual. Cada vez son más aquellos que se interesan por seguir una dieta equilibrada debido a los grandes beneficios para el organismo que reporta mantener una adecuada ingesta de alimentos. La ciencia ha conseguido demostrar, gracias a muchos años de investigaciones, que un buen patrón alimentario es capaz de evitar muchas patologías mejorando, además, el funcionamiento del cuerpo humano.

En las últimas décadas debido a los cambios sociológicos y tecnológicos que se han producido el ser humano ha visto como su estilo de vida se transformaba. Así, durante un largo periodo de tiempo muchas personas han adaptado su forma de vivir a la sociedad actual donde el sedentarismo o la mala alimentación han tomado un papel determinante.

Tras el estallido de la pandemia provocada por el coronavirus este cambio de vida se ha podido observar en gran medida. Un aumento descontrolado de la obesidad por la falta de actividad física y patrones alimentarios deficientes han conllevado graves problemas de salud a gran parte de la población.

Los expertos recomiendan tres patrones para poder disfrutar de una vida lo más sana posible y que reporte beneficios al organismo. Una alimentación variada, ejercicio físico de forma asidua y un buen descanso se vuelven fundamentales para poder evitar muchos de los problemas de salud actuales que causan la mayoría de patologías.

Así las cosas, uno de los productos en la dieta más perseguidos en los últimos años ha sido el azúcar. Esta sustancia endulza los alimentos consiguiendo un gusto distinto al original, algo que lo ha convertido en todo un elemento indispensable para muchos pero que sus efectos pueden ser dañinos para el organismo.

La alerta de la OCU

Ante estos problemas asociados a un consumo excesivo de azúcar empezaron a aparecer en el mercado todo tipo de productos que alardeaban de no contar con él. Los conocidos alimentos “sin azúcar añadido” han inundado los supermercados siendo uno de los más demandados donde se utilizan otras sustancias para obtener un resultado similar en gusto.

En este sentido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un aviso debido a la gran cantidad de productos que exponen este eslogan pero según la organización lo incumplen. El azúcar añadido puede aparecer por otros medios o sustancias mientras que el etiquetado sigue afirmando que no lleva. Esto suele ocurrir generalmente en productos que contienen fructosa, un hidrato de carbono presente en la fruta, parecido al azúcar común pero que se utiliza para decir que no lleva.

Así las cosas, para la OCU indicar “sin azúcar” en cierto tipo de productos supone un “incumplimiento claro de la normativa, pues solo pueden declarar que no llevan azúcar añadido aquellos productos a los que no se ha añadido ningún monosacárido (glucosa, fructosa, etc.), disacárido (sacarosa, lactosa, etc.) o alimento con función edulcorante (como la miel, la melaza, el jarabe de arce, etc.)”.

Para la organización cuando esto ocurre suele deberse a que no contiene sacaras aunque si otro tipo de azúcar que reporte problemas en exceso. Además, la OCU insiste en la necesidad “de que se etiqueten bien los productos, para que los mensajes sean claros y no induzcan a error al consumidor”.

Por último, cabe destacar que aunque otras sustancias como la fructosa que es natural no debemos consumirlas de forma excesiva. En dosis elevadas, según la OCU, “puede dar lugar a complicaciones metabólicas como la dislipemia, resistencia a la insulina o adiposidad visceral”.