Descontrol con las cifras de la pandemia tras la entrada en vigor de la nueva estrategia contra la covid

El primer día del informe del Ministerio de Sanidad tras la entrada ayer en vigor de la nueva estrategia de vigilancia y control de la covid-19 ha dejado ya las primeras sorpresas. Así, en el documento de hoy el número de fallecidos es menor al que se notificó el pasado viernes. Cuatro días más tarde, esta cifra ha pasado de 102.392 a 102.218, es decir, 174 muertes menos que en el informe anterior.

Sanidad explica que esta reducción en el número total de muertes es debido a que Aragón ha ajustado el número de víctimas, de tal manera que en su serie solo aparecen ya las víctimas “por covid” (y no “con covid”, es decir, personas con otras patologías a las que se detectaba el virus, por lo que no se distinguía la causa del fallecimiento). El departamento explica que el informe se ha realizado con los datos individualizados notificados por las comunidades autónomas a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y advierte de que cualquier futura actualización que realicen las autonomías quedará reflejada en los informes diarios, por lo que no se descartan que se produzcan nuevos desajustes.

El documento indica que se han registrado 56.633 nuevos positivos de la enfermedad, lo que eleva la cifra total a 11.508.309. La incidencia acumulada a 14 días tras el fin de semana ha aumentado a 466,51 casos por 100.000 habitantes (lo que supone casi cinco puntos más que el pasado viernes, que era de 461,86).

En el momento actual hay nueve comunidades autónomas en riesgo muy alto por incidencia, al superar los 500 casos por 100.000 habitantes: Galicia (975), Canarias (905), Extremadura (821), Navarra (662), Asturias (656), La Rioja (642), Baleares (529), Murcia (517) y Castilla y León (505).

No obstante, el indicador de las hospitalizaciones mantiene una buena tendencia. El número de pacientes ingresados por coronavirus en camas convencionales es de 4.351, con lo que el porcentaje de ocupación se ha reducido al 3,52% (frente al 3,62% del viernes). Por su parte, las personas atendidas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son 492, y la ocupación en este servicio también se ha reducido (actualmente es del 5,4% frente 5,59% del viernes).

En la semana del 19 al 25 de marzo se realizaron 608.972 pruebas diagnósticas, cuya positividad ha aumentado hasta el 18,86% (frente al 18,17% del viernes).