Técnicos Superiores Sanitarios denuncian el desprecio del PSOE hacia la profesión

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados debatió y votó el pasado martes la proposición no de Ley (PNL) presentada por el PP relativa a la mejora de la formación y el reconocimiento académico y profesional de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS). El PSOE se abstuvo, ante la indignación del sector. Esta iniciativa responde a la imperiosa necesidad manifestada desde hace años por el colectivo de transformar la normativa vigente en materia educativa, que les sitúa en el ámbito de la Formación Profesional de Grado Superior de 120 créditos ECTS (siglas de European Credit Transfer System) por carreras universitarias de 240 créditos ECTS.

José Joaquín Durán, presidente de la SETSS, explicó que «la abstención del PSOE nos molesta sobremanera. En primer lugar, porque cuando eran oposición le pedían al Ejecutivo que era necesario adaptar nuestras profesiones al estándar de la cualificación europea y ahora que gobiernan no atienden la indicación que ellos mismos propugnaban. Y, en segundo lugar, porque interpretamos que, debido a la abstención, no forzará al Ministerio de Sanidad a poner en marcha la adaptación formativa y académica que llevamos 30 años reclamando. Esto constituye un desprecio y una injusticia tanto hacia los profesionales, quienes no pedimos más que mejorar nuestra formación académica de base, como hacia la ciudadanía», subrayó.

El colectivo sanitario acusa al Gobierno de mirar hacia otro lado y no asumir el problema; y advirtió de que «si no hay movimiento del poder ejecutivo y legislativo estamos dispuestos de pasar a acciones más contundentes».

La iniciativa afectaría a las cerca de 30.000 personas que actualmente ejercen de Técnicos Superiores Sanitarios de distintas especialidades para la organización de la asistencia sanitaria. A través de esta PNL no solo se pretende mejorar la formación y reconocimiento académico, también supone acceder a la homologación de su título en el Espacio Europeo de Educación Superior. Y es que su actual titulación carece de reconocimiento y hace incompatible la equivalencia de los respectivos Marcos de Cualificaciones de Europa.