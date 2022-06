Alarma ante el aumento de agresiones machistas: ¿Por qué hay un repunte?

Los expertos siempre señalan diferentes factores como causas de la violencia de género: la educación, la falta de medidas efectivas para proteger a las víctimas, los fallos en el sistema judicial y penitenciario... pero también factores psicofísicos. Uno de ellos es que, como ocurre con los asesinatos en general, el aumento de las temperaturas (concretamente cuando pasa de los 30 grados) es proporcional al grado de violencia en individuos ya predispuestos. En 2021, el mes de mayo se cobró la mitad de las muertes de violencia de género de todo el año y este año se ha repetido el fenómeno: solo la última semana el mes pasado se cerró con cinco casos de violencia machista con resultado de cuatro fallecidas y una mujer muy grave en la UCI. En total, fueron seis en todo el mes y, en lo que va de año, ya van 18, tres más que en mismo periodo del año pasado.

El repunte ha hecho saltar las alarmas y la delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha convocado para el próximo martes al Grupo de Trabajo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para dar una respuesta coordinada al incremento de casos y ampliar los ejes de actuación.

Desde el organismo estatal confirmaron ayer la naturaleza machista de los asesinatos de dos mujeres el domingo pasado en Vélez (Málaga) y Tomelloso (Ciudad Real) y el viernes en Tíjola (Almería). Una mujer permanece en la UCI tras una agresión machista en Carballo (Coruña) y la última en esta triste lista, que ya suma nada menos que 1.148 desde mujeres desde 2003 (desde que comenzaron a contabilizarse) es Cristina, asesinada el lunes por su vecino de Zaragoza, un hombre que estaba fugado de la Justicia tras haber asesinado a una mujer francesa de origen marroquí en Madrid hace 21 años.

Fugado de la prisión

El crimen se produjo en 2001 tras haber conocido a su víctima en la discoteca Joy Eslava y la Audiencia Provincial de Madrid le condenó en 2003. Tras ingresar en prisión y solicitar su traslado a la cárcel de Zuera para estar más cerca de su padre, con quien había vivido en Barcelona, se fugó de un permiso y no le habían vuelto a encontrar. De hecho, tenía en vigor una orden de busca y captura. En aquella ocasión mató a la chica tras haber intentado abusar sexualmente de ella y la Policía investiga ahora si con Cristina habría intentado lo mismo.

La Policía Nacional investiga qué tipo de feminicidio, en palabras de la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, es este crimen, aunque es el quinto asesinato de una mujer en España en ocho días, independientemente de la relación de las víctimas con sus asesinos, según precisó la responsable.

Según resume Europa Press, la pasada semana han quitado la vida a Maite, de 50 años, asesinada presuntamente el pasado viernes a manos de su marido Tíjola, Almería; también a Eva María, de 50 años y asesinada en Vélez-Málaga, apuñalada presuntamente por su marido el pasado domingo, y a María Luisa, asesinada también el domingo en Tomelloso, Ciudad Real, a los 48 años.

Detenidos o suicidados

El agresor de Maite confesó el crimen y se encuentra en prisión provisional investigado por un delito de homicidio tras entregarse en el cuartel de Policía Local de Vera (Almería); el marido de Eva María fue detenido tras intentar huir y fracturarse ambos tobillos y el presunto autor del asesinato de María Luisa fue encontrado ahorcado en las inmediaciones del pantano de Peñarroya. La mujer asesinada en Almería tenía dos hijos mayores de edad, la de Vélez Málaga tenía tres hijos y una hija mayores de edad y otro hijo menor de edad y la vecina de Tomelloso un hijo mayor de edad y una hija mejor de edad.

345 huérfanos desde 2013

El número de menores huérfanos por violencia de género asciende a 17 en 2022 y a 354 desde 2013. Solo existía denuncia previa contra el presunto agresor en el caso de Vélez-Málaga. A estos casos se suma la agresión este lunes a una mujer en Carballo por parte presuntamente de su marido, con antecedentes por violencia machista y que ha pasado hoy, miércoles, a disposición judicial tras ser detenido cuando iba a entregarse tras atacar a su mujer, que permanece en la UCI. La pareja tiene dos hijos menores en común.

“Faltan recursos”

En la Asociación ALMA atendieron a casi 900 mujeres en 2020 cuando el año anterior apenas fueron 60. Llevan 472 atendidas este año y la cifra no para de subir.

Gregorio Gómez, su presidente, critica cómo se destinan los recursos en esta materia. «Hay pueblo que reciben 600 euros al año del Pacto de Estado, montan una caseta el día de la Mujer y reparten gorras y ya se ha ido el dinero. ¿No sería mejor contratar a una psicóloga?»

También critican la falta de «concienciación de género» en el ámbito policial y judicial, hasta el punto de que muchas mujeres se arrepienten de haber denunciado. «Muchas dicen: si llego a saber dónde me meto, no doy el paso. No podemos insistir en la denuncia y luego darles ese trato; al igual que no podemos poner todo el peso sobre las víctimas: no solo ellas deben denunciar, tenemos que evitar que la agresión se produzca». Gómez señala que la inversión debe aumentar: «Hacen falta recursos: un agente no puede proteger a 100 mujeres», zanja.

Reunión de urgencia para tratar el tema

Incorporar el análisis del aumento de feminicidios como un nuevo eje de trabajo es una de las propuestas que llevará el próximo martes el Ministerio de Igualdad a la reunión de urgencia que ha convocado para el próximo martes, 7 de junio, para abordar con las comunidades autónomas el repunte de asesinatos machistas del reciente mes de mayo. Se hará a través del Grupo de Trabajo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este nuevo eje se sumaría a los siete acordados en la renovación del Pacto de Estado a la que se suscribieron todos los grupos parlamentarios en noviembre del año pasado, a excepción de Vox.

El encuentro del próximo martes estará presidido por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y contará con la participación de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.