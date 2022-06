“Virus Grimsö”: así es el nuevo coronavirus que se propaga en Suecia

Un grupo de Investigadores del Centro de Ciencias de Zoonosis de la Universidad de Uppsala (Suecia) ha descubierto recientemente un nuevo coronavirus entre roedores comunes que ha sido bautizado como “Virus Grimsö”.

En un estudio, publicado en la revista ‘Viruses’, los científicos revelan los detalles de esta nueva enfermedad detectada en varios ejemplares de topillo rojo (Myodes glareolus).

Los científicos examinaron 450 topillos rojos, capturados en los alrededores de Grimsö (al sur del país, a unos 200 km de Estocolmo) entre 2015 y 2017, en busca de coronavirus. El objetivo de la investigación era monitorear virus de la vida silvestre, especialmente los que transmiten los animales que viven cerca de nosotros.

Utilizando un método de secuenciación de ARN, identificaron el nuevo virus que pertenece a la familia de los betacoronavirus que también incluye el SARS-CoV, el MERS y el SARS-CoV-2 (el coronavirus que causa la Covid-19). Los investigadores descubrieron que un 3,4% de los ratones analizados estaban infectados.

“La detección repetida a lo largo de tres años y una presencia del virus en el 3,4% de estos ratones de campo, sugieren que el virus está muy extendido y es común” en los roedores de campo se Suecia, indica el equipo al frente de la investigación.

No obstante, por el momento, el virus no se ha confirmado en ningún ser humano. “Todavía no sabemos qué amenazas potenciales puede representar este virus para la salud pública. Sin embargo, según nuestras observaciones y los coronavirus anteriores identificados entre los topillos, hay buenas razones para continuar monitoreando el coronavirus entre roedores salvajes”, afirma el el profesor de virología y director del Centro de Ciencias de Zoonosis de la Universidad de Uppsala Åke Lundkvist.

El topillo rojo es uno de los roedores más comunes en el oeste de Europa y el norte de Asia. Según recuerda el artículo, es huésped del virus Puumala, que causa una fiebre hemorrágica conocida como nefropatía epidémica en humanos. En condiciones climáticas adversas, estos roedores se refugian en edificios, lo que aumenta el riesgo de contagiarse de la enfermedad.

Los investigadores recuerdan que en los últimos años se ha producido un “aumento espectacular” de las enfermedades infecciosas que pueden vincularse a pequeños mamíferos, y sostienen que la naturaleza “altamente divergente del virus Grimsö es una mala señal que indica a que el virus se adapta fácilmente a nuevos huéspedes y hábitats”.