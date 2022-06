Sanidad reactiva la vacunación contra la rabia

La llegada a España de miles de refugiados ucranianos que huyen de su país por la guerra ha hecho saltar las alarmas entre las autoridades sanitarias, que temen la aparición de nuevas enfermedades. Una de ellas es la rabia. Para contener una posible expansión de esta patología los técnicos del Ministerio de Sanidad y las autonomías han elaborado un documento que podría ser aprobado esta semana en la Comisión de Salud pública del Consejo Interterritorial.

El texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, recuerda que en España la vacunación frente a rabia no es una vacunación sistémica y, por lo tanto, no está incluida en el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida. Sin embargo, apunta, «existen determinadas circunstancias en las que se recomienda la administración de esta vacuna, antes de la exposición al virus (profilaxis preexposición) o después (profilaxis posexposición)». Los técnicos subrayan que la profilaxis preexposición se recomienda a aquellas personas que tienen un riesgo de exposición al virus de la rabia. «Aunque no elimina la necesidad de tratamiento adicional tras la exposición al mismo, simplifica el tratamiento, ya que, en general, elimina la necesidad de administrar inmunoglobulina (con la excepción de las personas inmunodeprimidas) y disminuye el número de dosis a administrar».

El documento propone evaluar previamente el riesgo de exposición al virus. En este caso, la vacunación se recomendará para aquellas personas en las que se determine que existe un riesgo alto de exposición, como vivir en áreas endémicas con incidencia de mordeduras de perro mayor al 5% o con presencia de rabia en murciélago vampiro. Así, estaría indicada la vacuna en personal de laboratorio que trabaja con el virus, personal de ciertas unidades asistenciales que pueden atender enfermos positivos, personas con alta probabilidad de contacto con animales vectores de rabia como zoólogos, espeleólogos, veterinarios o trabajadores de zoológicos.

«Se recomienda la administración intramuscular de dos dosis (0 y 7 días)», subraya el documento. Con respecto a la profilaxis posexposición, apunta que esta no es eliminada con la profilaxis preexposición.

En concreto, apunta, requiere de una evaluación previa del riesgo (país o área en la que tuvo lugar el contacto o de donde provenga el animal, especia del animal, estado clínico y vacunación del animal, disponibilidad del animal para observación, tipo de contacto y situación inmunológica de la persona).

«Por ello, en caso de mordedura de un animal doméstico o salvaje, antes de tomar cualquier decisión sobre la forma de proceder y ante cualquier duda al respecto, se debe consultar a los servicios de Salud Pública para evaluar el riesgo y considerar la pertinencia de adoptar las medidas que correspondan al caso en concreto».