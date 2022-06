Sanidad amplía el uso de Evusheld a “cualquier persona con alto grado de inmunosupresión”

La Comisión de Salud Pública (CSP) del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud recomienda la ampliación del uso de Evusheld (Astrazeneca)- la combinación de los anticuerpos monoclonales tixagevimab y cilgavimab, indicada para personas con condiciones de riesgo y con respuesta inadecuada a la vacunación- a “cualquier persona con alto grado de inmunosupresión” mayor de 12 años. Así se establecen en el documento “Recomendaciones de utilización de Evusheld para la prevención de covid”, elaborado por la Ponencia de vacunas y aprobado por la CSP el pasado 17 de junio.

Varias razones justifican esta decisión. En primer lugar, la mayor disponibilidad de dosis que hace tres meses, y la experiencia de este tiempo de uso que ha evidenciado, tal y como recoge el documento, que “puede haber diversos aspectos que están dificultando que las personas con inmunosupresión que no han respondido adecuadamente a la vacunación se estén beneficiando de la inmunización pasiva que proporciona este medicamento”. Como resultado, se hace necesario sustituir “el listado restringido de condiciones de riesgo candidatas a recibir Evusheld por orden de prioridad” que existe ahora- que no permite una evaluación individualizada de las solicitudes por parte de la AEMPS ni requisitos específicos de seguimiento de los pacientes-por “una evaluación individualizada de los pacientes que permita ampliarlo a cualquier persona con alto grado de inmunosupresión, ya sea debido a una patología o a un tratamiento, teniendo en cuenta el criterio clínico individualizado”.

En cuanto al esquema para la selección de personas con condiciones de riesgo a recibir Evusheld, el documento establece que, “además de valorar la cuantificación de los títulos de anticuerpos frente a la proteína S, se propone tener en cuenta el grado de inmunosupresión del paciente. Es decir, la interpretación del resultado de la serología tendrá que llevarse a cabo junto con las características del paciente en cuanto a su grado de inmunosupresión y el riesgo individual de infección”.

Y es que la evidencia científica sugiere que la vacunación y la inmunización pasiva con anticuerpos monoclonales no son exclusivas una de la otra. Hasta ahora, el umbral establecido para estimar la baja respuesta era el relativo a la variante original de Wuhan- si el título de anticuerpos frente a la proteína S es menor de 260 BAU/ml se considera una respuesta inadecuada a la vacunación-. Sin embargo, esta referencia no se ha actualizado frente a las nuevas variantes dominantes, por lo que, cuanto menos, es inespecífica. Por ello, lo que recoge la Ponencia es que “para demostrar una respuesta adecuada sólida a la vacunación sería necesario disponer de serologías seriadas que aseguraran el mantenimiento en el tiempo de la respuesta inmune, lo cual no es posible desde el punto de vista práctico”.

De hecho, un estudio del Biomedical Pioneering Innovation Center de la Universidad de Pekín (China), hecho público esta semana, indicó que tanto bebtelovimab, de Lilly, como cilgavimab- uno de los anticuerpos monoclonales que componen Evusheld- “todavía pueden neutralizar eficazmente BA.4 y BA.5″, según los experimentos que han realizado en laboratorio.

Por otro lado, la revista científica The Lancet Respiratory Medicine se hacía eco también esta semana de los resultados del ensayo de tratamiento ambulatorio de fase III TACKLE con Evusheld, que evidencia que esta combinación de anticuerpos reduce la progresión de la covid. En los tres primeros días de inicio de síntomas, una dosis única del tratamiento disminuyó un 88% el riesgo de covid grave o muerte. Además, mostro que, cuanto antes se administre, mejores son los resultados que se consiguen.

El documento aprobado por la CPS también recalca la importancia de la administración de dosis adicionales para aquellas personas con alto grado de inmunosupresión. “Ante una pobre respuesta a la vacunación, además de valorar la administración de anticuerpos monoclonales, debería optimizarse la administración de dosis adicionales de vacuna en esta población. Actualmente se recomienda la administración de una dosis adicional para completar la primo vacunación y una dosis de recuerdo”.