“Estamos viviendo el principio del fin del aborto”

La polémica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de eliminar el derecho constitucional al aborto- vigente desde 1973- supone una “esperanza” para las miles de personas (20.000, según el Gobierno y 100.000, según los manifestantes) que han acudido a la concentración que ha tenido lugar esta mañana en Madrid “en defensa de la vida y la verdad”, convocada por más de 200 asociaciones provida. “Somos muchos los que no nos sentimos representados con las leyes actuales, no somos una minoría. Pero parace que no existimos, por eso tenemos que salir a la calle y alzar la voz”, señala Jesús Berrueco, que acudía a la manifestación con su mujer y sus hijas adolescentes.

“Estamos aquí porque la gente cree que todo el mundo está a favor del aborto, y no es así. No es algo que este aceptado y de lo que haya que pasar página. Muchos jóvenes no estamos de acuerdo con lo que se está vendiendo como ‘sentir general’, y tenemos que decirlo alto y claro”, detalla su hija Pilar, de 18 años.

Bajo el lema “Nos jugamos la vida. Basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana”, personas de toda España han querido mostrar su desacuerdo con la nueva ley del aborto que, entre otras cosas, permitirá interrumpir el embarazo a partir de los 16 años sin permiso de los padres y eliminará los tres días de reflexión.

A la manifestación han acudido Jaime Mayor Oreja, miembro e impulsor de NEOS; Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia y miembro de la ACdP; Josep Miró, coordinador de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad; Juan Carlos Corvera, presidente de Educatio Servanda; y María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villacisneros y miembro de NEOS, entre otros representantes de las asociaciones provida. San Gil ha señalado que “la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU es una puerta de esperanza a que esto también se haga en España”.

“Es más fácil de manipular alguien que está solo”. Carmen Fernández de la Cigoña ha criticado a un Gobierno que va contra la familia y que aprueba leyes contra la vida y contra la libertad. “Quitar los tres días de reflexión” es un paso más para evitar “que la gente piense”.