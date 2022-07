Tedax de la Policía Nacional, Top 100 entre los conferenciantes y uno de los coach más prestigiosos, en «El miedo es de valientes» (Alienta editorial) da las claves para «desactivar el miedo y pasar a la acción». Asegura que tener miedo es «inevitable» pero vencerlo es una decisión.

Cuénteme uno de los secretos del miedo...

Puede ser un trampolín al éxito si pones el foco en lo que tienes que aprender o mejorar para reducir el riesgo, ganar en seguridad y alcanzar tu meta.

Me contó una conocida esteticista que el miedo envejece y que los políticos son la prueba irrefutable de ello porque deciden con miedo. ¿Lo ve así ?

Es normal, si conocen del riesgo al que nos enfrentamos y las consecuencias. Hay profesiones en las que es común pensar y trabajar sintiendo miedo. Pero lo importante es saber que el éxito está estrechamente relacionado con lo que hagamos o dejemos de hacer, no con la suerte o el destino. Y aunque tengamos miedo deberíamos seguir tres pasos: reflexión, decisión y acción.

¿Sabe detectar el miedo en una mirada?

Se descubrió que cada emoción activa unos microgestos que son comunes en todas las culturas. Y el miedo es de las que mejor identificamos, por eso es tan contagioso.

Si un sueño es más grande que el miedo, uno es imparable. ¿No sabemos lo que queremos o tenemos sueños pequeños o renunciables así ?

Es cierto que si tu motivación es superior al miedo sacarás el coraje para afrontarlo. No saber lo quieres dispersa tu energía. Y saberlo y no hacerlo frustra tu vida. Es cuando es imprescindible sacar al valiente que llevamos dentro para dar ese paso que tanto necesitamos y asusta.

El miedo y el amor son los que realmente mueven el mundo, de hecho, son competidores por excelencia. ¿Quién gana ?

Si ves el mundo como un lugar hostil en tu rompecabezas sólo encajarán peligros, amenazas, traiciones y trampas. Tendrás una actitud defensiva y agresiva, dominada por el miedo. Si por el contrario activamos la curiosidad, la gratitud y la empatía, veremos la vida como el escenario perfecto para desarrollarnos como personas, atraer la abundancia y ser felices en muchos momentos.

¿Cuál es su cable rojo?

En la desactivación del miedo es la imaginación. La angustia y el estrés están muy relacionados con imaginar un mal futuro.

¿Cuándo fue el día que pensó «aquí se acaba todo»?

No soy de los que se rinden ante las adversidades. En momentos de vida o muerte siempre me ha pillado luchando por sobrevivir. No me he distraído con la idea de morir o abandonar.

¿Hay miedos preventivos? ¿Cuántos «Y si...» se quedan por el camino?

El problema de los «Y si…» es que lo interpretamos como disuasorios en vez de como cuestiones a resolver o a mejorar.

¿Hay que temer a los «tontos motivados»?

(Risas) Así es. Motivación sin formación lleva al error. Si yo no tengo la formación, si no estoy preparado en mi trabajo seré la próxima baja. No hay que tener miedo a cometer errores. Hay que tener miedo a no aprender de ellos. No podemos perfeccionar el resultado sin la experiencia. Si queremos cambiar algo en nuestra vida o en nuestro trabajo, algo tendremos que cambiar. Pero persistimos en el error esperando que esta vez sea la solución y persistir en el error es un error.

¿Se ha encontrado a muchos que han perdido el miedo a todo? ¿Cómo son?

Normalmente tenían muy poco que perder. Otros no eran conscientes de los miedos que tenían, los menos eran psicopatías y los más tenían vergüenza de reconocer que tenían miedo. Pero a todos los he visto mirar antes de cruzar la calle.

¿Y ahora, qué explosivo es el que tiene controlado?

Si entiendo como explosivo una amenaza, yo diría que los pensamientos autosaboteadores. Esos que antes de empezar ya te están diciendo que no puedes. A esos les pongo límites.

MC4 suena a detonante: ¿se puede hacer saltar por los aires a los miedos?

Es la fórmula que yo utilizo y enseño para desactivar el miedo. Aunque a veces lo único que podemos hacer es bajar el volumen de su atronadora voz en nuestro interior.

¿Qué súperheroe quería ser usted?

Mis superhéroes favoritos, como Tarzán, Jabato o El Capitán Trueno, eran humanos regidos por valores como la justicia, la libertad y con una actitud de combate que les hacía invencibles al desaliento.

¿Con cuál de todas sus polifacetas se queda...?

Creo que mi curiosidad por múltiples cosas, mi fuerza de voluntad y mi apasionamiento por lo que emprendo es lo que realmente mejores resultados me ha dado en la vida.