No seas guarro… esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando no te cambias de ropa interior

Para muchos (presumiblemente para la gran mayoría), cambiarse de ropa interior es una parte esencial de la rutina diaria. Nada más despertarnos, desayunamos y nos damos una ducha… momento que aprovechamos para cambiarnos de ropa interior. Otra cuestión es qué ocurre con aquellas personas que no tienen este hábito o que -simplemente- no se duchan a diario.

Una encuesta realizada en Reino Unido descubrió que una de cada 10 mujeres británicas no se cambiaba la ropa íntima todos los días… sino que esperaba dos o tres días para hacerlo

Es poco higiénico... y poco saludable

Y ojo, que los números no son precisamente pequeños. En una encuesta realizada en el Reino Unido, los investigadores descubrieron que una de cada 10 mujeres británicas no se cambiaba la ropa íntima todos los días… sino que esperaba dos o -incluso- tres días para hacerlo. Y en otro estudio, esta vez en Estados Unidos, se encontró que en el caso de los varones estadounidenses, eran uno de cada cinco hombres los que no acostumbraban a cambiarse de calzoncillos todos los días.

Otro estudio, realizado por una marca de ropa interior estadounidense, incluso llegó a asegurar que el 13% de los encuestados había aguantado una semana entera sin cambiarse de ropa interior al menos una vez en su vida. Esto, además de ser un revulsivo para la sociabilización, es un hábito que puede ser tremendamente pernicioso para la salud:

Al tratarse de piezas de ropa que se usan en la zona de los genitales, están continuamente en contacto con secreciones corporales. Además, es un área del cuerpo que está a mayor temperatura que el resto, por lo que también acumula fluidos por el sudor de la ingle. La acumulación de secreciones y humedad en la ropa interior a lo largo del día, proporciona un excelente caldo de cultivo para bacterias, hongos, infecciones, erupciones cutáneas, etc. Es decir, que al aferrarnos a prendas como calzoncillos o bragas durante más de dos días, estamos permitiendo que se acumulen desde E. coli hasta el hongo Candida albicans, responsable de la candidiasis genital.

Esto es especialmente cierto para las personas que sudan más de forma natural o porque hacen más ejercicio. El sudor se mezcla con las bacterias que viven naturalmente en la piel y, debido a que estas bacterias se alimentan de la humedad (entre otras cosas), esto hace que se multipliquen mucho más rápido. En estos casos es más fácil que aparezcan el mal olor y auténticos cultivos de microorganismos.

La ropa interior es un excelente caldo de cultivo para bacterias, hongos, infecciones, erupciones cutáneas, etc FOTO: Cocoro

¿Y en el caso de los calcetines?, ¿y el sujetador?

Con los calcetines sucede -más o menos- lo mismo que con las bragas y con los calzoncillos. Los pies contienen casi 250,000 glándulas sudoríparas y excretan hasta medio litro de sudor al día. Estas condiciones favorecen el crecimiento bacteriano, ya que el calzado mantiene un ambiente propicio y húmedo para que los organismos proliferen. Por eso, después de usarlos durante varios días, es normal que se generen algunos problemas como el pie de atleta.

Con los sujetadores la urgencia no es tan grande... y no es necesario que los lavemos cada día. Esta prenda no está tan expuesta a los hongos y a las infecciones como los calzoncillos, las bragas o los calcetines. Así que, en realidad, con que se utilicen dos o tres sujetadores por semana es más que suficiente para evitar los malos olores, así como los efectos negativos para nuestra salud.