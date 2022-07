Así es la receta de la OCU para fabricar detergente casero para lavadora

Aprender a fabricar tu propio detergente para lavadora puede suponer un enorme ahorro en el largo plazo. Debemos tener en cuenta que algunos de los detergentes para lavadora que se comercializan en las baldas de los supermercados son tremendamente costosos. Y además, muchos de nosotros ni siquiera sabemos cuánta cantidad del producto debemos usar para que el resultado sea perfecto… por lo que siempre acabamos echando más detergente del necesario. Lo que es -literalmente- tirar el detergente por el desagüe.

Si fabricamos nuestro propio detergente, nos estaremos ahorrando mucho dinero | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime Dreamstime

La buena noticia es que no necesita desembolsar enormes cantidades de dinero para utilizar un detergente de la mejor calidad. Puedes fabricar fácilmente tu propio detergente para lavadora… utilizando únicamente algunos ingredientes básicos que puedes comprar a granel en las secciones de limpieza de supermercados o en droguerías.

La Organización de Consumidores y Usuarios compartió a través de su página web dos interesantes recetas para fabricar detergente casero para lavadoras, una para fabricar detergente para ropa de color y otro para fabricar detergente para ropa blanca. De esta forma, tendrás un jabón económico y ecológico perfecto para que tu ropa esté siempre a punto… independientemente de cuál sea el color del tejido.

Detergente para ropa blanca:

Para obtener 1 kg de este detergente en polvo para la limpieza de ropa blanca, lo primero que tienes que hacer es mezclar los siguientes ingredientes en un cacharro lo suficientemente grande:

275 g de escamas de jabón natural , tipo Lagarto o Marsella. Es el ingrediente que sirve para eliminar las manchas.

175 g de percarbonato de sodio , que es un blanqueador.

275 g de bicarbonato de sodio , que sirve para ablandar el agua.

275 g de cristales de sodio , que ablanda el agua y elimina manchas. En el caso de que el agua tenga mucha cal, podemos añadir una cantidad superior de cristales.

Esto es opcional, pero también puedes añadir algún aceite esencial que sirva de perfume, como de limón o de lavanda

Tarro con bicarbonato de sodio FOTO: La Razón (Custom Credit)

Una vez que tengamos la mezcla, debemos almacenarla en un recipiente hermético que la aleje de la humedad. En cuanto a las cantidades que debemos utilizar en cada lavado, cada dosis es de 40 gramos de la mezcla. Lo que equivaldría a 0,16 euros por dosis (bastante más barato que los detergentes comerciales que se venden en los supermercados).

Detergente para ropa de color

En este caso, el detergente es líquido y es perfecto para limpiar ropa de color. Aunque también sirve como base para fabricar un detergente líquido para ropa blanca, al que solo tendrás que añadirle otros 15g de percarbonato de sodio, que es un ingrediente con propiedades blanqueantes.

Lo primero que debes hacer es derretir 40 gramos de escapas de jabón (tipo Lagarto o Marsella) en una olla grande con 1 litro de agua. El agua debe estar caliente, pero no hirviendo. Y tendremos que removerlo continuamente hasta que no quede ningún grumo. Después, debemos añadir 33 gramos de bicarbonato de sodio y remover un poquito hasta que no queden grumos. Si quieres añadir un poco de olor al producto, lo que puedes hacer es añadir algún aceite esencial a la mezcla.

Después solo tendremos que dejarlo a temperatura ambiente hasta que se enfríe. Es normal que el jabón haya quedado bastante espeso. Para solucionarlo, solo necesitas añadir un poco de agua tibia y mezclarlo bien hasta que quede uniforme y de la consistencia adecuada. Es posible que, cuando haya pasado un tiempo, el detergente se solidifique un poco. Y para solucionarlo, solo tendrás que añadir una o dos cucharadas de agua caliente cada vez que lo uses.

Fabricar nuestro propio detergente será mucho más rentable. Y además, mucho más ecológico FOTO: La Razón La Razón

En cuanto al precio de esta receta milagrosa, estamos hablando de que una dosis de unos 60 ml de este detergente casero costará -en total- 0,02 euros. Unos 50 céntimos por cada botella de 1,5 litros… No hay que hacer muchas matemáticas para saber hasta qué punto es mucho más barato que el detergente del supermercado.