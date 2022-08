Jóvenes europeos católicos inundan todo Santiago

Cerca de 12.000 jóvenes europeos se reúnen desde ayer en Santiago de Compostela para participar en la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) organizada por la Iglesia católica. Este acto masivo estaba previsto que se celebrase el verano pasado, pero que tuvo que posponerse debido a la pandemia de coronavirus.

En el evento, organizado por la archidiócesis de Santiago de Compostela junto con la subcomisión de Juventud e Infancia de la CEE, participan miles de peregrinos, de los cuales unos cerca de mil son extranjeros (350 italianos, 350 portugueses, una decena de alemanes, y algunos jóvenes de Grecia, Líbano, Hungría o Polonia, entre otros países) y el resto españoles, según recoge Europa Press. A todos ellos hay que sumar los más de 430 voluntarios de Galicia que participan en esta multitudinaria celebración.

El director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia, Raúl Tinajero, explicó que el año pasado, cuando inicialmente se iba a celebrar la peregrinación, muchos jóvenes de Ucrania habían manifestado su intención de participar pero que debido a la guerra en el país, ha sido complicado. También ha reconocido que dada la situación económica actual y de incertidumbre, no todas las familias han podido enviar a sus hijos, pese a su deseo de hacerlo.

Desde 11 rutas

Los miles de jóvenes que ya se encuentran en Santiago salieron la pasada semana desde diferentes puntos para realizar el camino a través de 11 rutas. Ahora, una vez alcanzada la meta, se han dispuesto para ellos 30 puntos de alojamiento y 10 de catering, 21 espacios para compartir y celebrar, más de cien talleres diarios, así como espectáculos de música y baile de calidad para que los jóvenes se lo pasen bien», detalla Ep.

En concreto, actuarán 30 artistas, entre los que se encuentran La Voz del Desierto, Hakuna, Toño Casado o DJ Abraham, y se representará el musical «Skate Hero», un homenaje a Ignacio Echevarría, fallecido en el atentado del puente de Londres, en 2017, cuando se enfrentó a los terroristas para salvar la vida de una joven. Esta previsto que el padre del joven asesinado esté presente en el acto.

La llegada a cuentagotas de todos estos jóvenes a lo largo de los últimos días ha desatado también las críticas de algunos vecinos que han visto «inundadas sus calles de gritos y jaleo». No es que los residentes no estén acostumbrados a oleadas de peregrinos, pero ya se sabe, que la juventud suele ser «más ruidosa». «No debemos ni podemos permitir que hordas, con banderas, gritando, ocupando todos los espacios públicos de Santiago impidan la convivencia el sosiego y la vida ordinaria en Compostela y sus barrios y parroquias. Las personas que viven permanentemente tienen derechos y usos que deben respetarse y garantizarse y si viene una peregrinación masiva, para eso está el Monte de O Gozo», reivindicaban desde la plataforma vecinal Galeras. En relación al alojamiento, Tinajero agradeció la solidaridad de los gallegos, en concreto, de una persona anónima que les ha ofrecido un concesionario donde van a dormir cerca de 2.000 peregrinos.

«Pórtico de vocación»

Durante los cinco días que durará este encuentro (su clausura será el día 7) se prevé la participación de 55 obispos que repartirán la catequesis a los peregrinos. Otro de los momentos más destacado será el saludo al santo, para el que se han organizado turnos de acceso a la catedral.

Del mismo modo, el penúltimo día tendrá lugar la recepción al cardenal Antonio Augusto Dos Santos, enviado del Papa Francisco para la PEJ 2022 y, por la noche, se celebrará la vigilia en el Monte del Gozo; mientras que el domingo 7 de agosto por la mañana se celebrará una misa con la que se clausurará la peregrinación.

El objetivo principal de este encuentro de jóvenes católicos de toda Europa es «revitalizar la pastoral juvenil, dar a los jóvenes un espacio de escucha y una orientación», aseveró Tinajero. Así pues, durante la estancia de los miles de jóvenes en Santiago los organizadores han creado el «pórtico de la vocación» para fomentar el discernimiento vocacional y por el que pasarán, cada día, unos 2.000 jóvenes. «Es el gran evento que tenemos después de la pandemia a nivel de Iglesia en España, un momento de esperanza y alegría. Han sido años duros, difíciles pero ahora hay mucha ilusión», sentenció el director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia.

Al acto inaugural que tuvo lugar ayer a media tarde en el Obradoiro, acudieron el obispo de Santiago, Julián Barrio, así como la del presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el vicepresidente de la CEE y cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, además de autoridades como el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que se felicitaron por el éxito de la convocatoria.

Las mujeres «más peregrinas» que los hombres

La participación de mujeres peregrinas es ligeramente mayoritaria (el 51,16%) en el Camino de Santiago, según refleja el informe «Impacto de Xénero no Camiño» elaborado por la Xunta. Esta investigación ha analizado los datos desde 2013 a 2019 y refleja que el número de peregrinas fue aumentando hasta tener más presencia femenina que masculina en 2019, con un 51,16% frente al 48,84% de hombres. El análisis también expone que ellas peregrinan menos que elloscuando el Camino está menos transitado, como en temporadas bajas o en rutas menos concurridas. Es decir, hay una masculinización, con porcentajes de hombres superiores al 60% en los meses invernales.