Ucis “bajo cero”

No hay duda de que la pandemia está en remisión en España. Los indicadores covid alcanzan mínimos que no se habían visto en estos dos años y medio. Según el informe publicado hoy por el Ministerio de Sanidad sobre la situación de la infección en España, la incidencia acumulada ya está por debajo de los 150 (149) por cada 100.000 habitantes mayores de 59, y el número de hospitalizados con o por la infección ha bajado de la barrera de los 3.000, con 2.889 ingresados en planta (frente a los 3.023 del viernes pasado).

La situación en las unidades de cuidados intensivos también se mantiene en mínimos: los pacientes covid (224) representan actualmente tan solo el 2,74% de los ingresados.

Por primera vez desde marzo de 2020, trece ciudades y comunidades autónomas tienen menos de diez pacientes en las unidades de críticos. Se trata de Ceuta y Melilla –cuyas UCI se mantienen a cero– La Rioja (2), Navarra (2), Cantabria (4), Aragón (4), Extremadura (5), Asturias (6), Galicia (7), Baleares (7), Galicia (7), Castilla León (8) y Murcia (9).

Por contra, Cataluña (44) y Madrid (39) son las dos regiones que más pacientes tienen.

El pasado 8 de agosto se empezó a recoger información sobre el número de personas ingresadas por (debido a la enfermedad), separado del total de pacientes con infección por SARS-CoV-2 pero ingresados por otra causa. A 4 de septiembre, del total de personas ingresadas con una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) positiva, el porcentaje de ingresados por covid en camas de agudos era del 44,7%, y de los ingresados en camas de UCI, del 46,9%.

La evolución de las UCI

La vacunación ha cambiado radicalmente la situación en cuidados intensivos. Las tres primeras olas (especialmente la primera y la tercera) desbordaron su capacidad y fue necesario en muchos hospitales hacer triajes para atender solo a los pacientes con más posibilidades de sobrevivir.

A partir de la primavera de 2021, cuando la mayoría de la población vulnerable estaba inmunizada, el drama de las UCI ya no volvería a repetirse. La cuarta y la quinta ola afectaron sobre todo a gente joven que aún no se había vacunado y, aunque hubo ingresos, las unidades de críticos no llegaron a saturarse. En la sexta ola, la motivada por la variante Ómicron primigenia (BA.1) –que batió todos los récords en cuanto a número de contagios diarios– ya se había desligado el nivel de transmisión del de gravedad de la enfermedad, por lo que el porcentaje de críticos bajó drásticamente y el mayor número de ingresados en UCI apenas superó los 2.200. En la séptima, no ha habido más de 600.

Pacientes crónicos

El perfil de pacientes con y por covid ingresados en las unidades de críticos durante la última ola ha sido, mayoritariamente, el de personas inmunocomprometidas –trasplatados o pacientes en tratamiento oncológico– que, aun vacunadas, tienen las defensas muy bajas y empeoran frente a cualquier infección.

Actualmente, las personas que empiezan a ocupar las UCI son pacientes crónicos cuyas patologias se han visto desatendidas durante la hegemonía asistencial de la pandemia: pacientes con problemas cardiacos, respiratorios, en postoperatorio o con traumatismos, según señala Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

Indicadores a la baja

Respecto al resto de indicadores covid, en estas últimas semanas se ha mantenido la tendencia descendente en los contagios notificados: 8.500 en toda España en los últimos 7 días, cifras que están muy lejos de las más de 50.000 infecciones notificadas en cada informe de Sanidad durante el mayor impacto de la séptima ola, a mediados del pasado julio.

Sanidad ha comunicado 107 fallecimientos vinculados al coronavirus en la última semana, por lo que suben a 112.923 las muertes desde el inicio de la pandemia. La tasa media de mortalidad por la infección en los mayores de 59 años se mantiene en el 3,7 % (tres veces más que el promedio de la población general), pero con marcadas diferencias por comunidades, con Castilla- La Mancha, Aragón, Madrid y Ceuta a la cabeza.