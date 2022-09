Llega la cuarta dosis de la vacuna contra la Covid-19: estas son las comunidades que la administran junto a la de la gripe

Este lunes 26 de septiembre arranca en toda España la nueva campaña de vacunación contra la Covid.-19. En ella se inocularán la dosis de refuerzo adaptada a la variante Ómicron con el fin de frenar su transmisión. Los mayores de 80 años y las personas que se encuentran en las residencias de mayores serán los primeros en recibirla, atendiendo al criterio de mayor vulnerabilidad. Una vez completados estos grupos, los siguientes en recibir el cuarto pinchazo serán los mayores de 60 años.

Para este último cuatrimestre, Sanidad contará con 44 millones de dosis, de las que 16 millones se recibirán a lo largo del mes de septiembre. La campaña de vacunación estrena las vacunas bivariantes. Se administrarán los sueros adaptados de las versiones originales de Pfizer/BioTech y Moderna que protegen frente a las subvariantes de Ómicron pero también de las formas iniciales del SARS-Cov-2. Según el Ministerio de Sanidad, las nuevas vacunas ofrecen una protección más amplia y los efectos secundarios son similares a las ya administradas.

Hasta ahora, solo estaban recibiendo la cuarta dosis las personas con alguna de las condiciones o patologías de muy alto riesgo de Covid-19, mayormente inmunodeprimidos. No obstante, la Comisión de Salud Pública acordó extender el refuerzo para todos los mayores de 60 años, menores de esta edad que presenten condiciones de riesgo para su salud, así como al personal de hospitales, centros de salud, emergencias y residencias. Al margen de estos grupos, no está indicada para el resto de la población. Al mismo tiempo, según señaló la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el objetivo también es llegar a la población que, por distintos motivos, aún no ha completado la pauta vacunal.

Si bien la vacunación empieza de forma simultánea en todas las regiones, Andalucía ha optado por sumarse a la campaña a partir del 3 de octubre para hacerla coincidir con la vacuna de la gripe. No obstante, algunas comunidades, como es el caso de Aragón, Castilla y León, Región de Murcia o Extremadura, administran a partir de este lunes de manera conjunta las dos vacunas. Salud Pública recomienda la administración conjunta de las vacunas del Covid-19 y de la gripe, “siempre que haya disponibilidad de ambas vacunas” y recuerda que también se puede combinar con otras vacunas, como la del neumococo.

Comunidades que administran la cuarta dosis junto a la gripe

Andalucía: administrará de manera conjunta la cuarta dosis contra la Covid-19 con la vacuna de la gripe. Lo hará a partir del 3 de octubre.

Aragón: este lunes comienza la vacunación vacunación simultánea (Covid-19 y gripe). Tanto residentes como trabajadores de los centros de mayores serán quienes reciban las primeras inyecciones. El turno para los mayores de 80 años llegará a partir del día 10 de octubre.

Asturias: a partir de este lunes se aplicarán conjuntamente la dosis antigripal y el segundo refuerzo del covid en las residencias de mayores y entre los mayores de 80 años.

Baleares: la inoculación de la cuarta dosis de la vacuna contra la Covid arranca este lunes para personas mayores de 79 años y en geriátricos. A partir de día 13, en los centros de salud y los puntos de vacunación, se iniciará el programa de vacunación doble de gripe y covid para las personas de 60 a 79 años

Canarias: comienza este lunes la vacunación de la cuarta dosis del Covid-19 a la población en residencias y después, a los mayores de 80 años. No hay fecha establecida para la vacunación contra la gripe.

Cantabria: inicia la administración de la cuarta dosis este 26 de septiembre a la población en residencias y mayores de 80 años. Todavía no hay fecha para la vacunación contra la gripe.

Castilla y León: comienza este lunes a administrar la cuarta dosis de la vacuna frente a la Covid-19. La campaña se inicia con las personas institucionalizadas en las residencias de personas mayores y otros centros y se hará coincidir con la vacuna antigripal.

Castilla-La Mancha: inicia hoy la vacunación de la cuarta dosis a la población en residencias y mayores de 80 años.. No hay fecha concreta para la de la gripe.

Cataluña: este lunes 26 comienza vacunación simultánea de la cuarta dosis del Covid-19 y la vacuna de la gripe a la población en residencias y mayores de 80 años.

Comunidad Valenciana: La cuarta dosis se pondrá a partir de este 26 de septiembre y posteriormente se hará de manera conjunta con la de la gripe, aunque todavía no hay fecha.

Extremadura: a partir de hoy se inocularán de manera conjunta la cuarta dosis y la vacuna de la gripe.

Galicia: arranca este lunes la nueva ola de inmunización contra la Covid-19 y la de la gripe. Lo hará comenzando por la población más vulnerable, los aquella que vive en residencias o centro sociosanitarios.

Comunidad de Madrid: la región administra a partir de este lunes la cuarta dosis contra el SARs-CoV-2 en las residencias de mayores y centros de discapacidad con residentes y trabajadores sanitarios. El 17 de octubre se inoculará la vacuna de la gripe a las personas mayores de 65 años.

Murcia: vacunará contra el coronavirus y la gripe de forma simultánea a los mayores de sesenta años. Las dosis comenzarán a administrarse este lunes para los usuarios y trabajadores de residencias. También la recibirán usuarios y empleados de centros de personas con discapacidad. A partir del 6 de octubre se aplicarán ambas vacunas a los mayores de 60 años.

Navarra: este 26 de septiembre comienza la inoculación de la dosis frente al Covid-19 a las personas ingresadas en residencias. A lo largo de estas dos semanas, comenzará el envío progresivo de mensajes SMS al resto de la población diana, priorizando a los grupos de mayor edad (personas de 80 y más años), El 10 de octubre comenzará la vacunación tanto de la cuarta dosis del Covid-19 como de la gripe a las 160.000 personas de 60 años o más y a las 7.500 personas que constituyen la población de alto riesgo.

País Vasco: La vacunación contra la Covid-19 y gripe se administra de forma conjunta a partir de este lunes en las residencias: Los colectivos de riesgo (mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas y profesionales de la salud y sociosanitarios) podrán solicitar cita para vacunarse a partir de hoy comenzarán a vacunarse el 3 de octubre.

La Rioja: se administrará a partir de este lunes de forma simultánea la cuarta dosis de la vacuna del Covid-19 y de la gripe en residencias y pisos tutelados. Los sociosanitarios también recibirán la dosis del Covid-19, pero no la de la gripe.