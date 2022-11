Brote de Ébola en Uganda: extienden el confinamiento por la “rara” cepa Sudán que ya deja 53 muertos

Uganda ha extendido el confinamiento impuesto a mediados de octubre en dos distritos del centro del país para intentar contener el brote de ébola declarado el pasado 20 de septiembre, que ya acumula 132 casos confirmados y 53 muertes. “Para evitar que aumente aún más la propagación del ébola dentro de los distritos desde Mubende y Kasanday, y para proteger al resto del país, las medidas se extenderán por otros 21 días”, anunció este domingo la ministra de Sanidad, Jane Ruth Aceng en un comunicado.

Estas medidas incluyen la prohibición de movimientos de entrada y salida de estos distritos, un toque de queda entre las 19.00 y las 06.00 horas y el cierre de locales de ocio y de culto, si bien los centros educativos permanecen abiertos. Según los últimos datos oficiales, son ya siete los distritos afectados por la enfermedad, además de la capital, Kampala. Aunque el aumento de casos parece haberse ralentizado, el número de fallecimientos crece a mayor ritmo. Desde el 31 de octubre hasta el 5 de noviembre, las infecciones han pasado de 130 a 132. Sin embargo, el número muertes se ha incrementado de 43 a 53. Países como la RDC, Kenia, Tanzania, Ruanda y Somalia se encuentran en alerta para evitar una posible expansión del virus.

La preocupación crece en el país porque detrás de esta crisis sanitaria está la inusual cepa de Sudán, para la que aún no hay vacuna, aunque es menos transmisible y tiene una menor mortalidad que la cepa de Zaire, registrada en epidemias en la vecina República Democrática del Congo (RDC). La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha unido al Ministerio de Sanidad de Uganda para apoyar los ensayos de vacunas frente a la enfermedad. Entre los desarrolladores y financiadores de vacunas que pondrán a disposición las vacunas candidatas se encuentran la Universidad de Oxford y el Instituto del Suero de la India, el Instituto de Vacunas Sabin y las instituciones gubernamentales estadounidenses Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) y National Institutes of Health (NIH), así como International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) y MSD.

Descubierto en 1976 en RDC, el ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal, que afecta a humanos y otros primates y se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados. Causa hemorragias graves y sus primeros síntomas son fiebre repentina y alta, debilidad intensa y dolor muscular, de cabeza y de garganta, además de vómitos. El virus asoló varios países de África occidental de 2014 a 2016, cuando murieron 11.300 personas y hubo más de 28.500 casos.