“Zarpazo invernal” en España: estas son las capitales que pasarán más frío

Durante este fin de semana los termómetros se desplomarán en amplias zonas del país. Predominará el tiempo seco, y la llegada de una nueva masa de aire gélida desde latitudes más altas hará que las temperaturas vuelvan a bajar bruscamente, con mínimas entre 5-10 grados bajo cero. Probablemente, serán los días más fríos de lo que llevamos del invierno.

Este sábado se empezarán a notar ya las temperaturas gélidas. Los cielos poco nubosos o soleados predominarán en la mayor parte de la Península, salvo en el cuadrante noroeste, donde habrá cielos nubosos o cubiertos. Las mínimas descenderán en la mayor parte del país salvo en Canarias. En el noroeste podrán llegar a -10 grados centígrados, según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

🥶Remite el temporal invernal generado por la #BorrascaGerard y la #BorrascaFien. A partir del fin de semana dominarán las altas presiones sobre nuestro país: cesará el viento, dejará de llover y de nevar... pero el #frío será intenso durante unos cuantos días.

Hilo 🧵 pic.twitter.com/SfHWBimFtX — AEMET (@AEMET_Esp) January 19, 2023

Varias provincias tienen avisos por riesgo de viento, nevadas, vientos, deshielos, aludes o temperaturas mínimas muy bajas. En concreto, la AEMET ha activado el aviso naranja (riesgo importante) por temperaturas mínimas que pueden llegar a los -10ºC en Huesca, Lérida y Gerona, que también tendrán aviso amarillo (riesgo) por vientos que soplarán con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora, igual que en Menorca, que también tendrá riesgo. Además, tendrán aviso por riesgo de temperaturas mínimas de -4 a -8 grados en el pirineo navarro, el prelitoral de Gerona, y la depresión central de Barcelona y Lérida.

Asimismo, la AEMET ha advertido a Navarra, Huesca y Lérida por peligro fuerte de aludes por nieve reciente, por lo que estas provincias tendrán aviso amarillo. Los fenómenos costeros pondrán en aviso amarillo en Gerona y en las islas de Mallorca y Menorca. Por su parte, las cotas de nieve se situarán entre 400 y 700 metros en Baleares, entre 200 y 500 metros el tercio nordeste peninsular, y en los 1500 metros bajando a unos 1.000 metros en el resto de la Península, pero solo en Pirineos se esperan acumulaciones significativas.

Tiempo previsto en Península y Baleares desde 20-01-2023 hasta 26-01-2023. Info siempre actualizada en https://t.co/keCWfwv3Ua pic.twitter.com/5zEIWkM9V3 — AEMET (@AEMET_Esp) January 20, 2023

El domingo seguirán bajando las temperaturas con heladas generalizadas en gran parte del interior peninsular y que serán fuertes en el Pirineo y en el Sistema Ibérico. “Entre el anticiclón del Atlántico y una borrasca situada en el Mediterráneo central se canalizará la llegada de una masa de aire polar continental, muy frío y seco, desde el norte de Europa que dejará durante varios días tiempo estable y con ambiente muy frío”, explica la AEMET. Las temperaturas bajarán en todo el país y serán inferiores a los -4ºC en el interior peninsular, mientras que en la horas centrales del día se prevén valores inferiores a los 10ºC incluso, menos de 5 grados en muchas capitales de la mitad norte.

Así, según informa eltiempo.es, algunas capitales de provincia alcanzaran valores muy bajos durante la jornada dominical como es el caso de Albacete que podrá situarse en los -3ºC . Otras capitales en las que el frío será protagonista serán Ávila, Soria, León y Burgos con -4ºC. También se esperan hasta -3ºC en Palencia o -5ºC en Segovia y Teruel. En Cuenca los termómetros llegarán hasta -4ºC y en Madrid es probable que por la noche se registren valores de hasta -3ºC . Estos valores no se incrementarán demasiado durante el día. No se pasará de los 3-4ºC en Ávila, Soria, Pamplona, Segovia y Burgos.

El lunes, de nuevo será un día muy frío, con mínimas incluso algo más bajas que el domingo. Los termómetros bajarán otra vez de 4 grados bajo cero en zonas del interior e incluso de 10 grados bajo cero en localidades de montaña. En cuanto al martes, la situación será similar, con tiempo seco y frío en general, salvo alguna lluvia débil en el norte y chubascos en Baleares. Durante el miércoles y el jueves es posible que se produzca un ascenso de las temperaturas de unos 2 o 3 grados en general, sin embargo, persistirán las heladas nocturnas generalizadas en el interior, con valores inferiores a los 10 grados en las horas centrales del día en amplias zonas del interior. A partir del viernes próximo podría volver a llegar nuevamente aire frío y seco continental, lo que daría lugar a un nuevo descenso térmico.

¿Estamos ante una ola de frío?

Aunque los valores, en general, se situarán entre 1 y 3 grados por debajo del promedio normal para esta época, a priori, no parece un episodio de ola de frío, según explica Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. “De momento, no se cumplen los criterios de extensión, intensidad y duración necesarios para poder hablar en sentido estricto de una ola de frío”. Sin embargo, si al final los criterios se cumplieran, no apunta a una ola de frío especialmente intensa o extensa, ha detallado Del Campo