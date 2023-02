Unicef alerta: los adolescentes españoles, cada vez menos preocupados por el machismo

Los adolescentes españoles están cada vez menos preocupados por el machismo, según se desprende de un informe hecho público este jueves por Unicef y la Universidad de Sevilla, ya que mientras que en 2019 este problema ocupaba el primer puesto entre las preocupaciones de los más jóvenes, dos años más tarde ha caído hasta la decimotercera posición. Así, las desigualdades de género, el machismo y la violencia machista preocupan bastante o mucho al 75,1 % de los niños y adolescentes, un porcentaje que ha caído desde el 89,1 % hace dos años, indica el Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia de Unicef España y la Universidad de Sevilla.

Estas cuestiones inquietan más a las chicas que a los chicos: el machismo es la quinta preocupación para ellas, mientras que ellos lo sitúan en el décimo lugar. Debido a la caída notable que ya experimentaron las desigualdades de género, el machismo y la violencia machista en la edición anterior del informe, en esta ocasión se ha incorporado un apartado dedicado a los roles de género, como ha explicado el autor del estudio y profesor de la Universidad de Sevilla, Francisco José Rivera.

Como resultado, uno de cada cinco adolescentes españoles, el 20,9 % de ellos, considera que el trabajo de cuidar a niños debería ser hecho “solo o sobre todo por mujeres”, mientras que cerca de esa cifra, el 19,6 %, cree que “solo o sobre todo los hombres” deberían ser policías.

También se mantiene la idea de que hay actitudes más propias de un género que de otro: los adolescentes opinan que “ser dominantes” y “actuar como un líder” es más propio de los hombres, frente a comportamientos más frecuentes en mujeres como “expresar cariño abiertamente” y “querer lucir un buen aspecto”, según recoge el estudio.

Este descenso se puede justificar, entre otras razones, “no porque se haya perdido el interés en sí, sino porque hay nuevas preocupaciones”, ha argumentado uno de los niños que ha participado en el estudio, Gorka (13 años, Bilbao), en la presentación del barómetro en la sede de Unicef España en Madrid.

Para Lucía (15 años, Leganés) es muy “preocupante” que este tipo de “estereotipos tan sexistas” se mantengan en las generaciones más jóvenes, de las que saldrán los “futuros líderes políticos”, y que quizá hay “una labor educativa que no se está haciendo bien”. “Queda mucho por hacer. Hasta que no podamos aspirar a tener los mismos derechos, las mismas aspiraciones laborales, no podremos hablar de igualdad”, ha añadido.

Los asuntos más importantes para la infancia y la adolescencia, entre una lista de 32 opciones, son los efectos de la pandemia de coronavirus, primera preocupación del 14,6 % de los encuestados; la guerra de Ucrania (12,8 %), la economía (12,7 %) y el cambio climático, el medioambiente y la contaminación (7,8 %).

En la presentación del informe, el director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, ha defendido que sean “escuchadas y tenidas en cuenta” las opiniones de los niños y adolescentes, cuyas inquietudes “ayudan a orientar” el trabajo de la organización “hacia sus necesidades y problemáticas reales”.

Precisamente la confianza en los políticos y los partidos ha disminuido entre los jóvenes, frente a los centros científicos y educativos y las ONG, las instituciones que obtienen mejor valoración, aunque disminuye su interés en colaborar con organizaciones o en actuar en temas que les afecten.

Solo uno de cada diez adolescentes considera que la situación política y económica de España es buena o muy buena, y destaca su percepción más positiva a nivel municipal que estatal.

Frente a la valoración negativa de los políticos, votados con un 4,4 sobre 10, las profesiones más ponderadas son las de médico (8,6), policía (7,6), arquitecto y deportista (ambas con un 7,4).

Finalmente, el barómetro también recoge los niveles de bienestar y satisfacción entre la infancia y la adolescencia española, que, en general, “valora positivamente su vida y tiene un bienestar subjetivo elevado”. No obstante, los porcentajes caen conforme lo hace el nivel adquisitivo y el 8,5 % de los niños más desfavorecidos se siente “siempre triste”.

Además, las chicas expresan que se sienten más solas y tristes que los chicos, a lo que Clara (17 años, Guadalajara) encuentra explicación en las “imágenes irreales” difundidas en redes sociales, que las incitan a compararse en un mundo en el que les han enseñado a “competir y no a cooperar”.

Es la tercera vez que un equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla realiza esta investigación para Unicef. En esta ocasión, recogió las opiniones de 9.505 niños, niñas y adolescentes de entre 11 y 18 años de 208 centros educativos españoles entre diciembre de 2021 y mayo de 2022.