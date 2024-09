El 30% de los deportistas de élite tiene problemas de salud mental

El 30% de los deportistas de élite tiene algún tipo de problema de salud mental, como la ansiedad o la falta de sueño, motivados por la autoexigencia y por las expectativas que generan su participación en las distintas competiciones deportivas que se concentran a lo largo de la temporada.

Así lo puso de manifiesto el presidente de la Confederación Salud Mental España, Noel González Zapico, durante la celebración del diálogo "Deporte de élite y salud mental", organizado en la agencia de noticias Servimedia, con motivo de la conmemoración este martes del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Zapico remarcó que "el deportista de élite, como cualquier humano, necesita atención, apoyo y buscar ayuda"

Aprovechando la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, apostó por tratar éste respetando la dignidad humana, contando con los medios necesarios, "reivindicando lo que haga falta", teniendo presente que los resultados deportivos son importantes, pero "mucha gente se queda por el camino". "El deporte también es salud mental", deslizó.

También destacó la importancia de que se cuide la salud mental desde las escuelas y señaló la existencia del 024, la línea de atención a la conducta suicida, un teléfono que "no te solventará nada, pero aplaza al día siguiente cualquier decisión de la que nos podamos arrepentir".

En esta cita también estuvo presente la presidenta de la Fundación Blanca Fernández Ochoa, Lola Fernández Ochoa, quien rememoró que la Fundación nació hace dos años después del "drama familiar" que supuso el suicidio de su hermana Blanca. Tras superar el duelo por su pérdida, decidió poner en marcha esta fundación con el objetivo de "dar visibilidad a la salud mental en deporte, no tanto al deportista, sino a la persona, que sufre ansiedad" y "está sometido a una presión tremenda".

Uno de los proyectos que ha acometido la Fundación Blanca Fernández Ochoa ha sido el documental "El viaje. La medalla de la salud mental" en el que se aborda la salud mental en el deporte recogiendo el testimonio de 20 deportistas y teniendo como hilo conductor la historia de Blanca Fernández Ochoa. Este trabajo se ha proyectado en distintas ciudades de España, esta misma semana en CaixaForum Madrid, una gira que ha sido un éxito, puesto que "si un gran deportista dice que una gran deportista ha tenido un problema de salud y ha pedido ayuda, llega a la sociedad". Al juicio de Lola, es imprescindible "dar visibilidad y normalidad" a la salud mental, teniendo claro que "igual que vas al reumatólogo, se va al psicólogo". En este punto, recordó que "cuando ocurrió lo de mi hermana me escondía como una tortuga porque tenía vergüenza", una actitud que, pasado el tiempo, "me da vergüenza". Por ello, decidió que "tengo que contar lo que ha pasado para que no vuelva a pasar". Por último, pidió a los medios de comunicación, "que con mi hermana tuvieron mucho respeto", sean más proactivos a la hora de hablar sobre el suicidio, puesto que "cuando tienes un problema hay que contarlo".

El encuentro también ha contado con la participación de Tania Lamarca, exgimnasta rítmica española, bicampeona del mundo y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996; Regino Hernández, medalla de bronce en la especialidad de snowboard en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018; y Sara Hurtado, bailarina sobre hielo y siete veces campeona de España.

Datos sobre el suicidio

Noel González Zapico también subrayó que un total de 4.227 personas se suicidaron en España en 2022, un 5% más que en 2021, lo que pone de manifiesto que "el suicidio es el principal problema de salud pública de los países desarrollados". Tras recordar que la confederación que preside impulsa la campaña "Conect@ con la vida" para "invitar al diálogo y a la reflexión sobre el suicidio", reclamó que "la sanidad pública cuenta con medios insuficientes para que la gente sea adecuadamente atendida".

Esto le sirvió para asegurar que "los datos cantan", ya que España cuenta con seis profesionales de psicología por cada cien mil habitantes, "muy lejos de los países de su entorno", que disponen de un promedio de 18 psicólogos por cada cien mil ciudadanos.

En ese sentido, atestiguó que existe "una brecha enorme" en lo concerniente a la atención psicológica en España, que se traduce en la necesidad de invertir 4.000 millones de euros en esta materia. Mientras ello sucede, continuó, la gente "va subsistiendo; otros se quedan por el camino".

Llamó a luchar contra el "desprestigio, el estigma", que pesa sobre el suicidio y conminó a abordar esta cuestión con "coraje, valentía y conocimiento". Por esa razón, consideró fundamental la labor de los medios de comunicación, a quienes pidió que traten el suicidio con "respeto", "poniendo en el centro la dignidad de las personas" y "hablando con propiedad". Todo ello, desde la máxima de que "nadie se quiere morir", sino que "la gente quiere dejar de sufrir".

El presidente de la Confederación Salud Mental España subrayó que la organización cuenta con una guía de prevención del suicidio en la que se incide sobre la importancia de las palabras, puesto que "dependiendo de cómo se hable, se consigue un resultado u otro".