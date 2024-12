Un abogado explica la forma de anular el truco más usado por los 'okupas' para evitar los desalojos: "Les hemos metido gol"

Más de 15.000 propietarios perdieron el sueño en el año 2023 al ver sus viviendas 'okupadas'. Es uno de los grandes problemas que afectan a la vivienda, junto con el precio y la alta demanda. En muchos casos estas 'okupaciones' son en segundas viviendas que están alquiladas de forma temporal, como en el caso de Ester y José o el de Pilar, que cuando quieren volver a vivir en ellas no pueden y se tienen que enfrentar a un largo y tedioso proceso judicial, que en ocasiones deriva en situaciones dramáticas como vivir en un garaje.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial el pasado año, los procesos judiciales de desahucio tienen una duración media de un año en España, aunque en ocasiones se extienden casi un segundo entero, llegando hasta los 23 meses. Los 'okupas' buscan cualquier tipo de jugada para dilatar el proceso lo máximo posible y estar el máximo tiempo en la vivienda en cuestión. Barredo Abogados, un bufete de abogados con 25 años de experiencia, explica en TikTok el truco de los 'okupas' cuando se va a realizar el lanzamiento.

El truco de los 'okupas' para evitar los desalojos

Los 'okupas' meten a una nueva persona en la casa el día antes del lanzamiento. Cuando el juzgado va a efectuarlo, el nuevo 'okupa' alega que no conocía la situación y que no está identificado. Entonces se suspende el lanzamiento y se vuelve al juzgado. El resultado de esto es la pérdida de tiempo y otros dos o tres meses con los 'okupas' sin abandonar la vivienda. "Así hasta el infinito y eso cuando no les absuelven, como pasó en Gorostiza en 2022", explica este abogado. Sin embargo, este especialista dice haber encontrado la forma de solucionar este problema: "Están asesorados, pero esta vez les hemos pillado, les hemos regateado y metido gol".

La solución de un abogado para acabar con el truco de la tercera persona de los 'okupas'

La forma de dejar en nada la inclusión de una tercera persona en el momento del lanzamiento, según explica este abogado, es ir por la vía civil: "No la tienen tan controlada". "La demanda civil se mete contra cualquiera que esté en la vivienda, da igual cómo te llames, da igual si te tengo identificado porque el lanzamiento se va a llevar adelante sí o sí", afirma en el vídeo. Cuenta la experiencia que tuvo: "La sorpresa del 'okupa' que habían metido a última hora fue que se abrió la puerta, se sacó a quién habían metido a última hora y se tomó posesión de la vivienda". "Esta vez no se sabía la lección", concluyó.

