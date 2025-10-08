Absuelta por alteración psicológica la enfermera que fingió vacunar a 400 niños en Vizcaya

La Audiencia de Vizcaya ha absuelto a la enfermera del centro de salud de Cabieces juzgada por simular la vacunación contra la Covid-19 de cientos de menores, al considerar que actuó bajo una alteración psíquica que le eximede responsabilidad penal.

La sentencia, hecha pública este martes, ha resuelto, sin embargo, imponer a la acusada una medida medida de seguridad que consiste en siete años de tratamiento médico externo, supervisado por un médico especialista en psiquiatría.

Durante ese mismo periodo, también queda inhabilitada para ejercer cualquier profesión o empleo público en el ámbito sanitario

Además, el tribunal establece que deberá indemnizar a Osakidetza con 20.000 euros, en concepto de los gastos derivados que supuso para el Servicio Vasco de Salud volver a inocular a los menores.