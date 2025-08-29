Una abuela británica, "traumatizada" al pasar la noche en los calabozos de Barajas por esta sorprendente razón

Pam Tweedale, una abuela británica de 77 años, vivió toda una angustia durante sus vacaciones en Madrid después de perder su pasaporte en el aeropuerto de Barajas en este mes de agosto. La mujer viajaba junto a 13 familiares desde Londres, en un viaje planeado para levantarle el ánimo tras la pérdida de su esposo el año pasado. Poco después de desembarcar, Pam se dio cuenta de que su pasaporte había desaparecido, lo que derivó en su traslado a la policía del aeropuerto.

Según su hija, Sharon, el documento probablemente se había caído del bolso de Pam en el avión, cuenta el diario inglés Metro. Al acudir al mostrador de la compañía en busca de ayuda, la familia fue dirigida a la policía, donde Pam fue retenida en una celda durante la noche. La hija relató que su madre pasó la noche en una celda fría, con literas de metal y compartida con alrededor de 12 personas que no hablaban inglés, y acusa que se le negó acceso a su medicación y permaneció sin comida ni agua.

El incidente generó un gran estrés en la familia, que intentó mediar con los agentes para acompañar a Pam durante el procedimiento. Finalmente, tras 22 horas, la septuagenaria fue liberada y pudo regresar a Londres, aunque la experiencia provocó que se sintiera confundida y traumatizada. La familia tuvo que pagar vuelos adicionales para reunirse con ella y regresar juntos.

Tras el incidente, la familia expresó su indignación y criticó la gestión de la compañía y de las autoridades españolas. Aun así, Pam Tweedale pudo completar finalmente su regreso a casa, aunque con un recuerdo traumático que empañó unas vacaciones que debían ser memorables.