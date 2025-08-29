Overbooking en tu vuelo: así es cómo puedes reclamar hasta 600 euros si te dejan en tierra

Marta llevaba meses planeando sus vacaciones y, por fin, llegó el día de coger ese vuelo que le llevaría a su destino soñado. Tenía la maleta lista, la tarjeta de embarque en el móvil y la ilusión de desconectar unas semanas. Todo iba bien hasta que, ya en la puerta de embarque, le dieron un anuncio terrible: la denegación del embarque por sobreventa de asientos. La historia de Marta no es única, sino que muchos alguna vez en su vida han experimentado el temido overbooking.

El overbooking es una práctica comercial legal permitida en la Unión Europea y regulada por el Reglamento (CE) 261/2004. Las aerolíneas detectan que existe una mínima parte de los viajeros que no se presentan en el embarque o que cancelan sus vuelos, y emiten un número de billetes ligeramente superior al de los asientos disponibles para maximizar la ocupación de sus vuelos. No obstante, no siempre aciertan con sus previsiones, por lo que si todos los pasajeros llegan al avión, dicha sobreventa acarrea la denegación del embarque a algunos de ellos.

Aquellos que sufran un overbooking y no se ofrezcan como voluntarios para no embarcar, podrán tener derecho a reclamar una compensación económica de hasta 600 euros más gastos extras a la compañía aérea.

"Pero para ejercitar tu derecho, es muy importante que realices este paso: cuando te impidan embarcar en el avión, antes de irte de la sala, pide a los trabajadores de la aerolínea que te faciliten una hoja de reclamaciones", explica el portal de reclamaciones reclamador.es. Esta deberá rellenarse con todos los datos necesarios y se deberá pedir a la aerolínea que la sellen. "Con esto, proteger tus derechos y reclamar una indemnización por overbooking será mucho más sencillo", aseveran.

Además de la hoja de reclamaciones, este portal recomienda al pasajero conservar la tarjeta de embarque, así como cualquier comunicación que le haga la aerolínea. También animan a hacer fotos de los paneles de información o de cualquier documento que le entreguen.

Derechos que se tienen ante un overbooking

Los pasajeros no voluntarios contarán con los siguientes derechos: