Adrián Chico, psicólogo, destapa la "peor" mentira que "nos han colado durante toda la vida"

El psicólogo Adrián Chico ha desatado polémica en TikTok al cuestionar uno de los mantras más repetidos del desarrollo personal: "sé tú mismo y serás más feliz". Para el profesional, esta idea no libera sino que crea una "trampa limitante" al convertir la autenticidad en una presión que fuerza a "interpretar un papel": el de intentar ser reales. "Al plantearte quién soy para poder serlo con los demás, te encierras en una cajita de etiquetas", afirma en un video que desafía décadas de consejos bienintencionados.

La identidad como cárcel

Chico argumenta que definir "quién soy" de forma rígida nos condena a mantener una versión estática de nosotros mismos, negando que la identidad es fluida. "Un día puedo ser encantador y otro 'borde' porque estoy de mala leche; ambas son partes válidas de mí", ejemplifica. Esta variabilidad, lejos de ser un defecto, refleja la naturaleza humana adaptativa según circunstancias, emociones o contextos.

El verdadero camino, propone el psicólogo, no es obsesionarse con "ser tú mismo" como meta consciente, sino "simplemente ser" sin exigencias ni roles predefinidos. Forzarse a encajar en un concepto fijo de autenticidad genera más limitaciones que libertades: "No pasa nada por no saber quién eres tú, siendo tú".

La solución radica en aceptar la incertidumbre identitaria. "Cuando admites que no tienes ni idea de quién eres siempre, observas lo que queda: ese sí eres tú, en paz sin representar papeles", concluye Chico.