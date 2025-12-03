Un alcalde se da a la fuga y se muda a 15.000 km de su pueblo: aún sigue recibiendo compensaciones mensuales

En un pueblo de poco más de 400 habitantes, es común conocer a todos los demás. Saber de sus vidas, de dónde vienen y sobre todo adónde van. En Formiguères, una pequeña comuna francesa localizada en el departamento de los Pirineos Orientales (comúnmente conocido como Rosellón), los vecinos han estado cinco meses sin tener noticias de uno de los suyos: su alcalde.

Desde el pasado mes de julio, Philippe Petitqueux no ha dado señales de vida. El primer adjunto del Ayuntamiento de la localidad, Serge Vaills, explicaba a Le Parisien que su superior "se había ido a Tahití", y que desde entonces no había recibido ninguna información acerca de su paradero o su situación.

Si bien 15.000 kilómetros separan la Polinesia Francesa y los Pirineos Orientales, los habitantes han podido seguir accediendo a la burocracia, aunque de una forma poco ortodoxa. De acuerdo a las palabras de Vaills, Petitqueux "le autorizó a firmar todos los documentos indicando 'alcalde impedido' en el puesto del edil".

Ha seguido cobrando desde su marcha

El equipo municipal de Formiguères ha visto reducida su plantilla de once a seis trabajadores tras varias dimisiones y renuncias. Aun así, desde el Consistorio nace una molestia generalizada porque el alcalde ha seguido cobrando unas compensaciones de aproximadamente 1.000 euros mensuales.

"Sin embargo, el prefecto nos acaba de comunicar que podemos dejar de pagar las facturas. Se votará en el consejo municipal del próximo lunes y esta suma se utilizará para financiar algo para el municipio", ha indicado Serge Vaills. Además, el revuelo causado ha servido de algo: Philippe Petiqueux se ha pronunciado al respecto, y sus justificaciones se han hecho de esperar.

El alcalde 'se moja'

Después de que la 'fuga' del alcalde haya llegado a la prensa nacional francesa, el protagonista en cuestión ha querido salir a dar las explicaciones pertinentes de los últimos cinco meses. Para empezar, Petitqueux afirma que "cobró indemnizaciones hasta septiembre", es decir durante los dos meses posteriores a su marcha de Formiguères. "Seguí acompañando al municipio para garantizar una transición y seguir los expedientes en curso. No he percibido ninguna indemnización después de esa fecha", señala.

En cuanto a su mudanza a Tahití, el edil no ha querido clarificar de qué se trata, pero ha comentado que no ha sido algo espontáneo. "Mi traslado a la Polinesia no es en absoluto una decisión precipitada: se trata de un proyecto planificado y meditado, que ya comenté con mi equipo en primavera", puntualiza.

Hoy, Philippe Petitqueux ha anunciado su dimisión como alcalde de Formiguères, no sin antes explicar por qué no presentó su renuncia al cargo cuando se fue de Europa. Se trata de una versión contradictoria a la expuesta por Serge Vaills. Y es que el edil comenta que el elemento en discordia era el "clima insostenible" en el Ayuntamiento.

"Presenté mi dimisión en julio, pero mi equipo y yo preferimos establecer un periodo de transición para garantizar la finalización de proyectos importantes. Si hubiera dejado mi cargo, el ayuntamiento habría pasado a manos de la oposición, con el riesgo de que esos proyectos se vieran deliberadamente perjudicados", concluye Petitqueux, tras recordar varios problemas para aprobar presupuestos en la región.