Ampliada la alerta por la presencia de proteínas de leche en bollos de crema

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado la alerta por presencia de proteínas de la leche en pastelitos rellenos de crema procedentes de España ante la distribución de nuevos lotes y de un nuevo producto, según ha informado este viernes en un comunicado.

Los nuevos lotes incluidos en la alerta corresponden al producto Pastelitos rellenos de crema y Bombitas rellenas de crema, de la marca NaturCeliac Gluten Free.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras regiones, informa Efe.

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para que verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan ha recomendado a las personas con alergia a las proteínas de la leche que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo y ha precisado que su consumo no comporta ningún riesgo para el resto de la población.