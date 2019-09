Ana Julia: materialista, calculadora y fría hasta el extremo de animar a beber a una ex pareja alcohólica

En unos minutos arrancará la cuarta sesión del juicio de Ana Julia Quezada por la muerte del pequeño Gabriel de solo ocho años. Una mujer que asombra por lo cambiante que es. Capaz de llorar de forma desconsolada a poder estar escuchando cómo acabó con la vida de un niño sin derramar una lágrima o sonreír cuando ve una foto de su perro pese a la barbaridad por la que se la está juzgando. Los familiares de ex parejas ya avisaron a la Guardia Civil de que era una mujer fría, capaz de ser agradable y calurosa cuando hay gente y gélida como un témpano cuando no hay público a su alrededor. También se conocía su obsesión con el dinero hasta el punto de que diversos familiares de una ex pareja aseguraron que había robado 30.000 euros, dinero procedente de una póliza de seguros que hizo hacerse a una ex suyo que poco tiempo después murió. No fue el único. Miguel Ángel, con quien Ana Julia tuvo a su segunda hija, Yudith, aseveró que ella era materialista, algo de lo que se dio cuenta cuando se les terminó el dinero que les tocó en la lotería. Fue entonces cuando Ana Julia puso fin a la relación, precisamente cuando la pareja empezaba a vivir una situación económica complicada.

Sergio, otra ex pareja suya, también apuntó que lo dejaron y que no acabaron bien por ciertos problemas económicos. “Durante la investigación nos llegaron dos o tres episodios de quejas de familiares. Según ellos, Ana Julia era muy materialista, muy calculadora, hasta el extremo de que se había casado prácticamente con ellos por eso”, por el dinero, tal y como afirmó ayer el teniente instructor del caso. Pero también afirmó que, según las declaraciones de los ex familiares, Ana Julia Quezada “animaba a beber a una antigua pareja suya que era ex alcohólica”.