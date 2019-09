Ana Julia, tan fría como en los 12 días de búsqueda de Gabriel

Mucho ha cambiado Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz, desde que ingresó en prisión. Desde aquel famoso intento de suicidio que quedó después en meros cortes, pasando por aquella carta que escribió a un canal de televisión... Quezada, según informan fuentes penitenciarias, ha optado por tratar de pasar desapercibida. «Es una interna plana, como lo es ahora Bretón, que no llama la atención y que no monta líos porque sabe que la va mejor estando en un segundo plano». «Está bastante entera para el juicio. Diría que fría. Y deseando que pase para que se olviden de ella», añaden. Una frialdad que también mostró durante los 12 días de búsqueda cuando, tal y como manifestó el juez Rafael Soriano, «dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño». Lo que no quita que hoy pueda llorar, como simuló Bretón.

El tiempo en el Centro Penitenciario de Almería, más conocido como el Acebuche, transcurre lento y monótono. Desde que pidiera estar aislada del resto de internas porque temía que le pudiera pasar algo, Ana Julia se encuentra en un módulo de mujeres con la única compañía de una interna, que no es una presa sombra, insisten fuentes penitenciarias. Come, duerme y sale al patio únicamente con ella, y como todavía no ha sido juzgada no puede ir a talleres, algo a lo que tampoco podría ir dado que está separado del resto de presas. «En su tiempo libre lee y juega a juegos de mesa con la otra interna». No es que tengan muchos para elegir: parchís, oca, ajedrez, damas... En su día, antes de que se quedara aislada del resto de internas, lo que hacía era jugar al parchís. Tienen televisión, pero como apuntan las mismas fuentes, «no es que la vea mucho. De hecho, ni siquiera lo hacía cuando ella salía». En cuanto a su comportamiento, el trato con los funcionarios y con esa interna es correcto, de ahí, que «no se le haya abierto ningún parte».

Hoy, lunes, Ana Julia llevará 543 días en prisión. Muy poco tiempo respecto a la condena a la que se enfrenta: prisión permanente revisable tal y como pide la Fiscalía, así como diez años más de cárcel por las lesiones psíquicas ocasionadas a los padres del pequeño «pescaíto». El abogado de los progenitores, Francisco Torres, reclama también prisión permanente revisable, así como tres años de cárcel por un delito de lesiones psíquicas a la madre Patricia Ramírez y otros cinco años por las de Ángel Cruz con el agravado por razón de género, así como dos penas de dos años de prisión por dos delitos contra la integridad moral. La Defensa de Quezada, ejercida por Esteban Hernández Thiel, baja la condena a un homicidio imprudente y en el peor de los casos un homicidio doloso.