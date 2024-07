Anabel Domínguez: «Me encanta crear contenido que ayude a desaprender cosas de la discapacidad»

Cuando era tan solo una niña Anabel Domínguez supo que llegaría el día en el que no podría andar por sí misma y que necesitaría la ayuda de una silla de ruedas para hacerlo, ya que la diagnosticaron distrofia muscular de cinturas, una enfermedad neurodegenerativa. Esta patología provoca una pérdida progresiva de masa muscular, que provoca debilidad, pérdida de fuerza o poco equilibrio, entre otros síntomas. Esta sevillana, que tiene casi 75.000 seguidores en redes sociales, creó el movimiento Nosoyloqueves, donde habla abiertamente sobre la discapacidad y que da también el título a su libro (Libros Cúpula). En sus páginas, con sinceridad, humor y optimismo, reivindica lo que somos más allá de las apariencias. Además, comparte sus secretos de cómo alcanzar una vida plena, siendo diferentes en un mundo de iguales. El objetivo fundamental para ella: normalizar lo que es normal.

La adolescencia, que ya es un periodo complicado de por sí, vino en tu caso acompañado de los primeros síntomas de la enfermedad. ¿Qué recuerdas de esa etapa?

La adolescencia ha sido sin duda la peor etapa a la que me he enfrentado jamás. Ver que mi cuerpo cambiaba, que se cumplían todos los presagios de lo que me contaron cuando era pequeña y la falta de referentes fueron el detonante para que viviera en el hastío, el miedo y la desgana. Tengo muy pocos recuerdos de mi adolescencia, porque fue una etapa traumática. Es como si mi mente lo hubiese olvidado todo. Cuando intento poner en orden emociones del pasado me cuesta mucho visualizar todo lo que pasé. Tenía mucho miedo a todo lo que estaba por llegar y sentí que mi vida no tenía sentido.

En el libro confiesas que intentaste quitarte la vida en dos ocasiones ¿Qué le dirías a una persona que haya tenido estos pensamientos?

Le diría que la vida es un fluir con la gloria y la adversidad a partes iguales. Que es normal sentirse mal, tener miedo, estar triste… y es necesario transitar todas las emociones para que entendamos quiénes somos. Solo abrazando todas las emociones (negativas y positivas) llegaremos a conocer quiénes somos y nuestra capacidad de enfrentarnos a cualquier situación. Todas las emociones son válidas, y transitarlas es vital para que entendamos el porqué de nuestra existencia. Pero todo tiene que tener un tiempo de ser, y si no somos capaces de transitar las emociones solos tenemos que pedir ayuda.

¿Consideras que la aceptación es el logro más importante que has conseguido en estos años?

Aceptar y entender la aceptación es el mayor regalo que me he podido hacer jamás. El día que entendí que aceptar es dejar de ejercer resistencia sobre las cosas que no puedes cambiar y le das a eso que te pasa el lugar que merece, la vida toma otro sentido. Jamás pensé que aceptaría mi enfermedad, y estoy segura de que a partir de esto nada se me podrá resistir, porque sé que me tengo y me tendré por encima de todas las cosas.

¿Qué le pedirías a alguien que tiene delante por primera vez a una persona con discapacidad?

Le diría que tiene delante a una persona. Que nada es lo que vemos a simple vista y que todos (hasta las personas que aparentemente cumplen con un estándar) están pasando por alguna situación que desconocemos. Todos nos merecemos el mismo respeto y credibilidad. Y eso va más allá de la apariencia.

La diversidad es riqueza, dices en una de las frases del libro. ¿En qué sentido?

Por suerte no existen dos personas iguales en este mundo y eso es maravilloso. El mundo está lleno de vidas e historias maravillosas que suman. Y deberíamos estar dispuestos a aprender, escuchar y valorar todo lo que sume a esta sociedad. No entiendo por qué se «castiga» o señala lo diferente, porque la diversidad hace la sociedad más rica. Todos somos valiosos y únicos. Y me parece que querer formar parte del rebaño, que todos sigamos la misma dirección y la misma manera de pensar no solo es aburrido, sino incompatible si queremos conseguir un mundo mejor.

Pese a la «demonización» actual de las redes sociales, ¿qué papel juegan para normalizar ciertas enfermedades?

Las redes sociales son un motor de cambio. Claro que tienen su parte negativa, pero también positiva. Vivimos en la era de la información y encontrar referentes de todo tipo, contenido didáctico y de divulgación las hacen un lugar revolucionario. El día que cree Nosoyloquevesoficial (mi perfil en redes sociales) tenía un objetivo claro: ser el referente que nunca encontré y acercar la discapacidad a todos los que no la conocen. Me encanta crear contenido que remueva conciencias y que ayude a otras personas a desaprender cosas sobre la discapacidad del imaginario colectivo. Y como mi perfil, hay muchos que se encargan de hacer del mundo un lugar mejor.

¿Qué importancia tiene para ti Nosoyloqueves?

Para mí Nosoyloqueves empezó como un hobby a partir de una necesidad, y se ha convertido en lo mejor que he hecho hasta el momento. Me siento muy orgullosa de la familia que he creado, de todas las personas que están en ella, que apoyan mi contenido y que me estiman sin conocerme de nada. Me parece brutal cómo se pueden establecer relaciones tan sólidas a través de la pantalla. Es la razón por la que me levanto cada mañana.

¿Hay algo que le pidas al día de mañana?

Si pudiera pedir un deseo sería que todos pudiésemos salir a la calle de manera libre y que nadie nos juzgara por nuestra apariencia.No hay nada más importante que la libertad de poder decidir, elegir y actuar. Sin miedo y opresión.