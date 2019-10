Aplazado el juicio contra "El Chicle" por no poder configurar el jurado

El juicio sobre el crimen de Diana Quer ha quedado suspendido al no poder constituir el jurado popular esta mañana, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Se habían convocado a 21 miembros (la ley exige que sean solo 20) que ya habían pasado el proceso de selección previo, donde se intenta acreditar que no están contaminados. Se había citado a una persona mayor de 65 años, que sí podía haber declinado pero no lo ha hecho hasta esta mañana. Otras tres personas han alegado motivos médicos. Ya hay 17 miembros elegidos, por lo que quedarían otros tres. La constitución del jurado definitivo quedaría pospuesta para el próximo 11 de noviembre.

Mañana estaba previsto que declarará el Chicle y los padres de Diana. Su madre ya había llegado ayer a la casa de veraneo que tienen en A Pobra, donde se produjeron los hechos en agosto de 2016.