Aplicación contra el acoso escolar en Asturias

La Consejería de Educación de Asturias ha puesto en marcha la primera fase de una aplicación informática para facilitar la gestión de posibles casos de acoso escolar entre el alumnado. Esta herramienta, denominada genéricamente "Acoso escolar", ya está disponible para las direcciones de los centros educativos.

Según informa la consejería de Educación, su objetivo es simplificar y agilizar la tramitación de situaciones que puedan constituir acoso, informa Ep. En este sentido, incide en que la etapa inicial es clave, ya que permite determinar si hay indicios suficientes para abrir un expediente formal o si, por contra, no concurren las circunstancias necesarias.

La mayoría de los casos denunciados no superan esa fase preliminar, lo que convierte esta aplicación en una herramienta útil para la gestión diaria en los centros.

La aplicación figura entre los compromisos para la desburocratización incluidos en el pacto Asturias Educa, suscrito en junio por el Gobierno de Asturias y las principales organizaciones sindicales.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha enviado este mismo jueves a los centros un boletín oficial sobre la aplicación, en el que se incluye un enlace de acceso y un manual de uso. El documento explica los primeros pasos para utilizar esta herramienta, así como los accesos y funciones disponibles tanto para los equipos directivos como para la inspección.

Además, ya se está trabajando en una segunda fase de la aplicación, que permitirá registrar y tramitar todos los casos de acoso escolar que se detecten.

"Esta herramienta se ha diseñado a partir de la experiencia acumulada en los centros y está abierta a mejoras. De hecho, ya se está elaborando una hoja de ruta para su evolución en los próximos meses", ha explicado Ledo