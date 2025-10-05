Apuñalan a un famoso comentarista deportivo en plena calle en EE UU

Mark Sanchez, reconocido analista deportivo y exmariscal de campo de la NFL, se encuentra en el centro de un dramático episodio ocurrido en Indianápolis, donde fue apuñalado durante una confrontación física que terminó con su detención por parte de la policía local.

Las autoridades confirmaron que el incidente tuvo lugar poco después de la medianoche, cuando una llamada alertó sobre una pelea en la vía pública. Al llegar, los agentes encontraron a dos hombres involucrados en un altercado que escaló hasta provocar lesiones por arma blanca. Sanchez fue trasladado al hospital en estado estable, según informó Fox Sports.

Los reportes preliminares indican que el enfrentamiento incluyó intercambio de agresiones físicas, y que el exjugador resultó con heridas que requirieron atención médica urgente. La policía procedió a su arresto bajo sospecha de varios cargos, entre ellos lesiones corporales, acceso no autorizado a vehículo motorizado e intoxicación pública. La fiscalía del condado de Marion será la encargada de determinar si se presentan cargos formales.

Sanchez, quien jugó en la NFL entre 2009 y 2018 con equipos como los New York Jets, Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys, trabajaba como comentarista para Fox Sports desde 2021, cubriendo partidos en estadios de todo el país. La cadena ha solicitado privacidad para él y su familia mientras se desarrollan las investigaciones, expresando su apoyo en este momento delicado.

El desenlace legal del caso dependerá de la evaluación que realicen las autoridades judiciales, quienes deberán analizar las circunstancias del incidente antes de tomar una decisión definitiva. El episodio ha generado gran atención mediática, dada la notoriedad del implicado y la gravedad de los hechos.