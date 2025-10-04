El auge de la observación de las aves, un impulso para evitar su extinción

La observación de aves en entornos rurales ha aumentado pese a actividades que agravan su extinción, como la agricultura intensiva y la pérdida de la biodiversidad, ha explicado a EFE el biólogo de SEO/BirdLife Jorge Orueta con motivo del Día de las Aves en España este fin de semana.

Orueta ha asegurado que esta actividad tiene un impacto positivo en la conservación de las aves porque ayuda en la concientización de los más jóvenes, en "especial sobre temas relacionados con el medio ambiente y el bienestar de los animales".

Esto ha motivado la participación de guías locales y expertos quienes reciben sobre todo a extranjeros que llegan hasta España por las aves y con el interés de conocer entornos naturales.

Por otro lado, el biólogo ha afirmado que el uso de químicos para cultivar el suelo está ligado a la posterior fragmentación del hábitat que perjudica el desarrollo adecuado de aves amenazadas, como el urogallo o el aguilucho cenizo que pierden sus nidos a causa de la expansión de sembradíos.

En el caso de las aves marinas, Orueta ha resaltado que uno de los peligros son las capturas incidentales de los barcos pesqueros, en especial si afectan a individuos adultos porque son especies que tienen una reproducción más lenta.

"Hay muchas amenazas que están surgiendo ahora" y que continúan en investigación porque "hace falta sensibilización y recursos", según Orueta.

Ha indicado que "hay especies que han mejorado su estado de conservación, pero muchas otras han empeorado el nivel de amenaza", como la población del águila imperial que se ve afectada, entre otras cosas, por los tendidos eléctricos.

Pese a los efectos positivos que conlleva la observación de aves, Orueta ha advertido de que se debe "tener mucho cuidado" con la información que se comparte en redes sociales sobre la ubicación de especies que están en peligro porque podría atraer visitas masivas y generar efectos negativos en el entorno natural.

SEO/BirdLife ha anunciado más de 300 actividades en 120 puntos distribuidos en todo el territorio para celebrar el Día de las Aves en España este fin de semana, del 4 al 5 de octubre.

La organización ha recordado que los espacios naturales "bien conservados actúan como sumideros de carbono, regulan la temperatura y hacen frente a fenómenos extremos", además de ayudar a prevenir incendios forestales.

Orueta ha señalado que octubre es una época del año en la que se produce una "migración importante de aves", por lo que intentan sensibilizar respecto a la importancia de la conservación de especies en peligro de extinción.

Las actividades, que se llevarán a cabo en al menos 12 comunidades autónomas, incluyen excursiones en Asturias, labores de limpieza en Canarias, anillamientos científicos en Barcelona, censo de abejas en Valencia o un "rally" fotográfico en Cantabria, entre otras.