Condenados los cuatro acusados de acribillar a balazos a un militar en Ceuta en 2022

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a prisión a los cuatro acusados de acribillar a balazos a un militar de Regulares, al que localizaron en el interior de su garaje y le dispararon en más de una veintena de ocasiones.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, el magistrado de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dictado la resolución judicial después de que un jurado popular declarara culpable el pasado mes de septiembre a los cuatro jóvenes que presuntamente habían participado en la muerte del cabo de Regulares número 54, Dris Amar.

El tribunal del jurado dictaminó un veredicto de culpabilidad para los cuatro, no sólo por el homicidio cometido sino también por su relación con una organización criminal que perpetró el crimen, que ahora ha sido ratificado en sentencia por el magistrado.

El juez ha condenado a 22 años y seis meses de prisión a H.M.A. y A.D.A. por homicidio agravado por la pertenencia a organización criminal y por tenencia ilícita de armas.

Al tercer implicado, A.A.L., se le ha condenado a 11 años y 3 meses de cárcel como cómplice del asesinato y al cuarto, M.O.A., a 11 meses y 22 días de prisión por un delito de encubrimiento y connivencia.

Además, se ha dictaminado una orden de incomunicación y de alejamiento de cien metros con respecto a los familiares del cabo asesinado durante 30 años.

Los cuatro condenados reconocieran su culpabilidad en los hechos ocurridos a la 1 de la madrugada del 10 de octubre de 2022 en el Poblado Legionario, en la barriada del Príncipe.

Dos de los acusados dispararon más de una veintena de disparos contra las piernas y la cadera de la víctima, quien fue trasladado con vida hasta el Hospital Universitario, donde falleció a las 08.00 horas debido a la gravedad de las heridas en las extremidades inferiores.

El móvil del homicidio se atribuye a presiones para que un familiar de la víctima no declarara en contra de la banda en otro procedimiento posterior.

El fallecido, Dris Amar Mohamed, dejó esposa y dos hijos.