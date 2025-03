Aumenta la preocupación por la okupación de las plazas de garaje: "Suele estar vacía y decidió aprovecharse"

La okupación de viviendas está castigando a muchos propietarios que no son ni inmobiliarias ni tienen gran cantidad de viviendas en su poder. Aprovechan cualquier resquicio para entrar en la casa. El ejemplo más representativo es el de dos ancianos de Perales del Río en Madrid, que fueron al médico y pasaron la noche en casa de sus sobrinos y a la mañana siguientes recibieron la llamada de la Policía de que su piso había sido okupado.

Muchos no tienen que entrar porque ya tienen permiso al ser inquilinos, pero dejan de pagar y se convierten en inquiokupas, manteniéndose durante años sin pagar y sin poder ser expulsados por la vulnerabilidad, como le ocurrió a Kathy en su segunda residencia. Ante los inquiokupas es más difícil prevenir, pero expertos en seguridad recomiendan distintas medidas de seguridad en las puertas para evitar allanamientos de morada.

Sin embargo, hay un tipo de okupación que está cada vez más de moda y tiene lugar en un lugar mucho más difícil de proteger: las plazas de garaje. Cada vez es más habitual ausentarse durante varios días y al volver no encontrar libre el sitio que a uno le pertenece . La última víctima de esta práctica ha sido Manu, que sacó a la luz su historia en TikTok y la explicó en 'Espejo Público'. Presentan el caso con la noticia desvelada por este medio el pasado mes de enero: El nuevo objetivo de los okupas que preocupa a los propietarios: las plazas de garaje.

Sorpresa al descubrir la okupación

"Me acaba de pasar una cosa que no me había pasado nunca", comienza el vídeo en redes sociales. "Este coche me ha okupado la plaza, no sé de quién es, no debe llevar mucho", dice mientras lo enseña con una risa de tensión. "¿Qué se hace en estos casos?", se pregunta nervioso. "Le he dejado una nota, pero... ¿dónde aparco yo?", concluye mientras también cuestiona su forma de aparcar. Pensó en dejarlo en un lugar alternativo, pero impedía la salida de un tercer coche.

Los detalles de la okupación

En el programa de Antena 3 dio más detalles sobre lo ocurrido: "Esa plaza de garaje es de mi abuela y yo a veces voy al edificio porque tenemos un trastero y para ver a mi abuela. Como mi abuela no tiene coche, la utilizamos la familia".

Sin embargo, al llegar un día, había un coche y no era de ningún familiar: "Estaba lloviendo un montón y estaba allí ese coche, que no sabíamos de quién era. Me puse a llamar a mis familiares y no aparecía el dueño".

Los okupas aprovechan las plazas vacías

"Esa plaza suele estar vacía, habrá visto que no aparca nadie y decidió aprovecharse", lamenta. Afirma que no llamó a la Policía: "Estuve buscando en internet y la gente en los comentarios también me dijo que la Policía no podía hacer nada, que pusiera la denuncia y ahí se queda la cosa".

En un segundo vídeo, afirmó que finalmente pudo aparcar en su sitio y no se ha vuelto a repetir: "Que sepamos no ha vuelto a aparcar, vamos ocasionalmente, pero, en principio, no".

No es el único caso, también lo denunció una mujer con otro vídeo. Ella sí llamó a la Policía, pero en la respuesta ocurre lo que explicó Manu: "Dicen que es una usurpación de propiedad, que es como si alguien se hubiera metido en tu casa, pero como a un okupa no lo puedes sacar de tu casa, tampoco puedes hacer que una persona que ha aparcado en tu plaza de garaje saque el coche de la plaza".