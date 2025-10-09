Prisión para los padres del bebé hallado muerto en su domicilio en Ceuta

Un juez de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión preventiva de los padres del bebé de nueve días encontrado muerto en su domicilio de Ceuta a última hora de la noche del pasado domingo.

Según han informado a Efe fuentes policiales y judiciales, el juez ha decretado el ingreso en la cárcel tanto de la madre como del padre por su presunta implicación en la muerte de su hijo