Acceso

Sociedad

Sucesos

Prisión para los padres del bebé hallado muerto en su domicilio en Ceuta

El cadáver fue encontrado el pasado domingo

Un furgón de la Policía traslada al detenido a dependencias judiciales, en Ceuta
Un furgón de la Policía, en una imagen de archivoReduanAgencia EFE
  • Efe
    Agencia Efe
Creada:
Última actualización:

Un juez de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión preventiva de los padres del bebé de nueve días encontrado muerto en su domicilio de Ceuta a última hora de la noche del pasado domingo.

Según han informado a Efe fuentes policiales y judiciales, el juez ha decretado el ingreso en la cárcel tanto de la madre como del padre por su presunta implicación en la muerte de su hijo

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas