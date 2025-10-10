"Misatango" en el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial

El próximo sábado 18, la Asociación Cultural Admanum presentará un concierto de gran relevancia en el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, reafirmando su compromiso con la excelencia artística y la innovación en la programación cultural.

La velada se dividirá en dos partes. En la primera el Coro Femenino Piacevole ofrecerá un repertorio de obras de Edward Elgar acompañado por la pianista Valentina Naida y la Orquesta de Cuerda de la Asociación Cultural Admanum.

En la segunda, el Orfeón Carlos III de Madrid interpretará la “Misatango” de Martín Palmeri, acompañado por la mezzosoprano Ángeles Luque, el bandoneonista Facundo Petruccelli, la pianista Valentina Naida y Orquesta de la Asociación Cultural Admanum. Todos ellos bajo la dirección del maestro Raúl Trincado Dayne.

La narración del evento estará a cargo de Mercedes Llorens, aportando un hilo conductor que enriquecerá la experiencia del público.

Con este concierto, la Asociación Cultural Admanum consolida su labor de acercar al público programas de alta calidad artística, ofreciendo propuestas innovadoras que unen tradición y contemporaneidad.

Las entradas pueden adquirirse por internet y en las taquillas del Teatro Auditorio. Teléfono de información: 91 890 56 21.