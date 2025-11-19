La escultura del Papa León XIV llega hoy al Museo de Cera de Madrid

El Museo de Cera de Madrid presentará este miércoles la llegada de una nueva figura a su colección: la del Papa León XIV, una creación que destaca por su realismo y el minucioso trabajo artístico que ha hecho posible su elaboración.

La institución asegura a Europa Press que se trata de una incorporación "muy esperada" y que se podrá contemplar junto a otras figuras de pontífices en un mismo espacio. En el 2013, el Museo de Cera también acogió la escultura en cera del Papa Francisco, convirtiéndose de esta forma en el primer museo de estas características en el mundo en contar con la figura de Jorge Mario Bergoglio.

La figura de Bergoglio se ubicó ubicado en la 'Galería Pontificia', rodeado de las representaciones en cera de Benedicto XVI, Juan Pablo II y el fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, a la que pertenecía el actual Papa antes de ser ordenado obispo.

En el caso de la nueva incorporación, la escultura del Papa León XIV se ha elaborado durante los últimos meses por el equipo artístico del Museo, que señala que supone un paso más en el compromiso por reflejar personalidades de relevancia histórica y cultural.