Detenido en Marruecos el jefe del clan "Aprilia" de la mafia italiana

Patrizio Forniti, apodado "capo dei capi" (jefe de jefes) y líder del clan "Aprilia" de la mafia italiana, ha sido arrestado recientemente en Marruecos. Esta operación puso fin a una persecución que se extendió desde julio de 2024 y tuvo como objetivo tanto a Forniti como a su esposa, Monica Montanaro, quien fue arrestada junto a él.

Forniti, catalogado como "fugitivo peligroso", ya había sido condenado en primera instancia por extorsión al estilo mafioso. Ambos son objeto de una orden de arresto internacional emitida por el tribunal de Roma. Se cree que eludieron la justicia refugiándose en Casablanca.

En Italia, los medios informan que ya se han iniciado los trámites de extradición para detener al hombre que eludió su arresto durante la Operación Assedio del año pasado. Esta detención podría ser uno de los últimos pasos en el desmantelamiento del clan en la región central del Lacio.

Aprovechando sus vínculos con la mafia calabresa 'Ndrangheta, el clan criminal de Patrizio Forniti se caracterizaba por una fuerte presencia local en su provincia, entrelazando actividades económicas con el narcotráfico. Incluso se infiltró en la administración municipal, lo que provocó la disolución del municipio de Aprilia por sus conexiones con la organización mafiosa, así como el arresto domiciliario del entonces alcalde, Lanfranco Principi, informan medios maroquíes.